Το Βελιγράδι στα... δύο: Ο Ερυθρός Αστέρας έκλεισε ραντεβού στα ημιτελικά με την Παρτιζάν

Ζορίστηκε αλλά τα κατάφερε ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στην Τσεντεβίτα, την οποία κέρδισε 95-86 και με 2-1 νίκες προκρίθηκε στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν.

Το Βελιγράδι στα... δύο για τα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας, με την Παρτιζάν να έχει το πλεονέκτημα έδρας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος πέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Τσεντεβίτα. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς χρειάστηκε ένα αποδοτικό τέταρτο δεκάλεπτο (29-16 επιμέρους σκορ) για να κάνει το 2-1 και να βρεθεί στα ημιτελικά.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 19 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ και ακολούθησαν ο Χάσιελ Ριβέρο με 15 πόντους και ο Τζόρνταν Νουόρα με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Αλεκσέι Νίκολιτς με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπα: 27-15, 49-46, 66-70, 95-86