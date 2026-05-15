Η ποδοσφαιρική Μίλαν κοντά στο ΝΒΑ Europe

Η ποδοσφαιρική Μίλαν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εμπλακεί στο φιλόδοξο πρότζεκτ του NBA Europe, με τον ιδιοκτήτη των «ροσονέρι», Τζέρι Καρντινάλε, να αποκαλύπτει πως βλέπει μια μεγάλη ευκαιρία συνεργασίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το αμερικανικό μπάσκετ.

Σε συνέντευξή του στη La Gazzetta dello Sport, ο επικεφαλής της RedBird Capital Partners, ιδιοκτήτριας εταιρείας της Μίλαν, τόνισε ότι το NBA αποτελεί το μοναδικό πραγματικά παγκόσμιο αθλητικό προϊόν πoυ προέρχεται από τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας παράλληλα τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της Ευρώπης στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ.

«Οι εποχές της Dream Team με τους Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και Λάρι Μπερντ έχουν περάσει. Σήμερα βλέπουμε πολλούς MVP να προέρχονται από την Ευρώπη, κάτι που δείχνει τη μεγάλη δύναμη που έχει στο παγκόσμιο μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καρντινάλε.

Ο ισχυρός άνδρας της Μίλαν υποστήριξε επίσης ότι η υπάρχουσα δομή της EuroLeague δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, καθώς οι περισσότερες ομάδες παραμένουν ζημιογόνες παρά τα 26 χρόνια παρουσίας της διοργάνωσης. «Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι πρέπει να συνεργαστούν με το NBA και να φέρουν το μπάσκετ του NBA στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που θέλω να προσπαθήσω να κάνω στο Μιλάνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι κάθε νέα επιχειρηματική κίνηση εξετάζεται με βασικό γνώμονα την ανάπτυξη της Μίλαν σε παγκόσμιο επίπεδο. «Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε το brand της Μίλαν, να προσφέρουμε νέες εμπειρίες στους φιλάθλους μας και να βελτιώνουμε το οικονομικό προφίλ του συλλόγου. Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός συστήματος όπου όλοι μπορούν να επωφεληθούν», κατέληξε.

Το NBA Europe βρίσκεται ακόμη σε στάδιο συζητήσεων, ωστόσο οι δηλώσεις του Καρντινάλε δείχνουν ότι η Μίλαν θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πιθανής νέας εποχής συνεργασίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.