Αθηναϊκός: Ανανέωσε η Τάντιτς, ανακοινώθηκε ο Καλογερόπουλος

Ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε την παραμονή της Άνα Τάντιτς για έναν χρόνο ακόμη, αλλά και την προσθήκη του Κώστα Καλογερόπουλο στο τεχνικό τιμ.

Η Άνα Τάντιτς θα αγωνίζεται στον Αθηναϊκό για έναν ακόμη χρόνο, ανανεώνοντας το συμβόλαιό της με την ομάδα του Βύρωνα. Την φετινή χρονιά η 27χρονη σέντερ στο Eurocup είχε 7.7 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, ενώ στο πρωτάθλημα είχε 6.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

“Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη του Αθηναϊκού Qualco στο πρόσωπό μου. Ανυπομονώ να επιστρέψω, να δουλέψουμε πάνω στις νέες προκλήσεις που μας περιμένουν και να τις μοιραστούμε με τους οπαδούς μας, οι οποίοι τα κάνουν όλα να μοιάζουν κάτι περισσότερο από μπάσκετ”, δήλωσε μετά την ανανέωσή της.

Ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε και τον Κώστα Καλογερόπουλο, ο οποίος θα ενταχθεί στο τεχνικό τιμ του Ηλία Ζούρου. Ο Έλληνας κόουτς δήλωσε: “Είναι μεγάλη μου τιμή που θα δουλέψω για τον Αθηναϊκό και δίπλα στον coach Ηλία Ζούρο. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη, εύχομαι να έχουμε μια σεζόν με υγεία και γεμάτη επιτυχίες. Στόχος μας είναι η σκληρή και μεθοδική δουλειά από το πρώτο λεπτό, με σκοπό να κάνουμε τους φιλάθλους μας περήφανους”