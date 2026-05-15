Μέλι: «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για την Φενέρμπαχτσε, τα Σαββατοκύριακά τους εξαρτώνται από ένα αποτέλεσμα»

Ο Νικολό Μέλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Eurohoops», δήλωσε πως πολλοί άνθρωποι ζουν για την Φενέρμπαχτσε, ενώ ανέφερε πως από ένα αποτέλεσμα εξαρτάται το Σαββατοκύριακό τους.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Eurohoops»:

«Ήταν απίστευτο να βλέπω τους οπαδούς τόσο χαρούμενους. Αγαπώ τη Φενέρμπαχτσε, αγαπώ την Κωνσταντινούπολη. Είμαι πολύ περήφανος που φοράω τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μεγάλωσα με τον «μύθο της Φενέρμπαχτσε». Αυτός ο μύθος μεγάλωσε μέσα μου αφότου ήρθα εδώ.

Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που ζουν για τη Φενέρμπαχτσε. Τα Σαββατοκύριακά τους εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της Φενέρμπαχτσε. Ήταν λοιπόν απίστευτο να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους τόσο χαρούμενους.

Αφού κέρδισα το τρόπαιο, είδα τον Κάιλ Χάινς στις κερκίδες. Δεν ξέρω πώς συνέβη, αλλά πήδηξα πάνω από το εμπόδιο μπροστά μου. Όταν προσπάθησα να γυρίσω πίσω, συνειδητοποίησα πόσο ψηλός ήταν ο τοίχος. Αυτή ήταν η κορύφωση της αθλητικής μου καριέρας!

Για μένα, η πιο αγχωτική στιγμή δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι, αλλά η περίοδος αναμονής. Το βράδυ πριν από τον τελικό και το απόγευμα της ημέρας του αγώνα είναι πολύ δύσκολα. Εκείνη τη στιγμή, αρχίζεις να σκέφτεσαι όλα τα πιθανά σενάρια.»