Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος που είχε εξαφανιστεί στις 11 Μαΐου από την Ηλιούπολη

Νεκρός εντοπίστηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μέσα στο όχημα της εργασίας του στην Ηλιούπολη, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του και την ενεργοποίηση σχετικού Missing Alert.

Η υπόθεση εξαφάνισης του 52χρονου είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Ο Σπυρόπουλος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στην περιοχή της Ηλιούπολης. Το τραγικό τέλος ήρθε με τον εντοπισμό του νεκρού μέσα στο επαγγελματικό του όχημα.

Ο 52χρονος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από την οικογένειά του, η οποία εξέφραζε φόβους ότι η ζωή του ενδεχομένως βρισκόταν σε κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε Missing Alert, προκειμένου να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατόν.

Η κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντικών ομάδων ήταν άμεση, ωστόσο οι έρευνες δεν απέδωσαν εγκαίρως καρπούς. Η σορός του 52χρονου εντοπίστηκε τελικά μέσα στο επαγγελματικό του όχημα, σηματοδοτώντας το τέλος της αγωνιώδους αναζήτησης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του παραμένουν αδιευκρίνιστες. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Πηγή: cnn.gr