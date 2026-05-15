Χάρντεν: Μια νίκη μακριά από «μαύρο ρεκόρ» στην ιστορία του ΝΒΑ

Ο ηγέτης των Καβαλίερς, Τζέιμς Χάρντεν, είναι έτοιμος να ισοφαρίσει το αρνητικό ρεκόρ του Καρλ Μαλόουν με τις περισσότερες νίκες στα playoffs του ΝΒΑ, χωρίς όμως να έχει κατακτήσει τίτλο. Ο «Μούσιας» έχει 97 νίκες και βρίσκεται στην δεύτερη θέση, με τον Μαλόουν να είναι στον κορυφή με 98.

Οι «Καβς» προηγούνται με 3-2 των Πίστονς και απέχουν μόλις μία νίκη από την πρόκρισή τους στους τελικούς της Ανατολής, με τον Χάρντεν να είναι ο απόλυτος ηγέτης του Κλίβελαντ. Στην φετινή offseason μετρά 20,8 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ.