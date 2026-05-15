Ο Καλμαζίδης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΖΑΟΝ

Σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης του αγωνιστικού της πλάνου προχώρησε η ομάδα του ΖΑΟΝ, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον έμπειρο προπονητή Γιάννη Καλμαζίδη για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου στη Volley League για τις επόμενες δύο σεζόν.

H ανακοίνωση του ΖΑΟΝ:

«Ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ζ.Α.Ο.Ν. από τον Γιάννη Καλμαζίδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ζ.Α.Ο.Ν. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους στη Volley League.

Ο Γιάννης Καλμαζίδης έχει γνωστή σταδιοδρομία ως προπονητής σε Ελλάδα και εξωτερικό σε ομάδες ανδρών και γυναικών αλλά και στην Εθνική ομάδα γυναικών ενώ παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που έχει κατακτήσει τίτλους κορυφής και στις δύο κατηγορίες του αθλήματος.

Η συνεργασία μας βασίζεται στην κοινή αντίληψη για τη λειτουργία και την προοπτική του συλλόγου, με έμφαση στην αγωνιστική εξέλιξη, τη συστηματική δουλειά και την αξιοποίηση νέων αθλητριών μέσα από την αναπτυξιακή διαδικασία του Ζ.Α.Ο.Ν.

Η παρουσία του Γιάννη Καλμαζίδη ενισχύει συνολικά την προσπάθεια του συλλόγου σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο και αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για σταθερή πορεία και πρόοδο της ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Καλμαζίδη στην οικογένεια του Ζ.Α.Ο.Ν. και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες στο έργο του».