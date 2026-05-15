Πάτρα: Δύο ανήλικοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

Δύο ανήλικοι ηλικίας 13 και 15 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης στην πλατεία της οδού Μίνωος στο Ψαροφάι της Πάτρας μπροστά σε μητέρες και παιδιά.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του κόσμου, οι ανήλικοι δεν πτοήθηκαν, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η αστυνομία. Στην πλατεία έσπευσαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και ένα περιπολικό. Οι ανήλικοι προσήχθησαν.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, πολλοί νέοι θεωρούν εσφαλμένα την κοκαΐνη ως «ακίνδυνη» ή «καθαρή» ουσία σε σύγκριση με την ηρωίνη, παρά το γεγονός ότι η χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιους θανάτους είτε από ανακοπή είτε από έμφραγμα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024, σε μεγάλη επιχείρηση, συνελήφθησαν δύο μέλη σπείρας. Ο ένας εκ των δραστών κρυβόταν σε σπίτι στην οδό Μίνωος ενώ, παράλληλα, καταζητούνταν, για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση συνδεόταν με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ηρωίνης, σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας.

Πηγή: cnn.gr