Πάτρα: Δύο ανήλικοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

Σύμφωνα με το tempo24.gr, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του κόσμου, οι ανήλικοι δεν πτοήθηκαν, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η αστυνομία. Στην πλατεία έσπευσαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και ένα περιπολικό. Οι ανήλικοι προσήχθησαν.
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, πολλοί νέοι θεωρούν εσφαλμένα την κοκαΐνη ως «ακίνδυνη» ή «καθαρή» ουσία σε σύγκριση με την ηρωίνη, παρά το γεγονός ότι η χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιους θανάτους είτε από ανακοπή είτε από έμφραγμα.
Υπενθυμίζεται ότι το 2024, σε μεγάλη επιχείρηση, συνελήφθησαν δύο μέλη σπείρας. Ο ένας εκ των δραστών κρυβόταν σε σπίτι στην οδό Μίνωος ενώ, παράλληλα, καταζητούνταν, για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση συνδεόταν με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ηρωίνης, σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας.
Πηγή: cnn.gr