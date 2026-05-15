Μητσοτάκης: «Μία 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω»

Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση σε 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις για του 2023-2027 κάνει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που άνοιξε τις εργασίες του στο Metropolitan Expo και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

«Αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι θα πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και η πιο τρανή απόδειξη του παλμού της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα» είπε στην εισαγωγή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντόμαστε για να απαντήσουμε σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία για να απαντηθεί πρέπει να θυμηθούμε που ήμασταν που είμαστε που πάμε να θυμηθούμε επιτυχίες να αναγνωρίσουμε λάθη μας.

Πάμε «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» - η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους - είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή».

Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση ναι είναι παγκόσμιο φαινόμενο παγιοποίει την εθνική προσπάθεια αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που ακολουθεί η κυβέρνηση η μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και μόνιμες αυξήσεις αποδοχών.

Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και η ΝΔ - διπλασίασε τις δυνάμεις της, νικώντας σε 3 εθνικές εκλογές, 2 Ευρωεκλογές και 2 αυτοδιοικητικές μάχες – Κυρίως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών – Η ΝΔ κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση - Ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε» συνέχισε.

Για τη γεωπολιτική κατάσταση που άλλαξε στον κόσμο: «Το 1957 άλλαξε ο κόσμος, στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας, οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Οι πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια, άγχος στα νοικοκυριά και όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος.

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνή ενεργειακό κόμβο. Με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 χρόνια οι πρώτες γεωτρήσεις και θα έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός που θα βάλει ερευνητικό γεωτρύπανο.

Η νέα θητεία βάζει τις βάσεις για διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, για υψηλότερους μισθούς, συντάξεις, κλιμάκωση αμυντικής θωράκισης και τέλος θεσμική ανάταξη πατρίδας με οδηγό ένα σύγχρονο σύνταγμα».

Το σύνθημα ''το είπαμε, το κάναμε'' θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο - Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023 θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας - και με το παραπάνω.

Για την αντιπολίτευση είπε: «Το 2019 και το 2023 επιλέξαμε να αντιπαρατεθούμε με τα προβλήματα του κόσμου, και όχι με την αντιπολίτευση, το ίδιο κάνουμε και σήμερα - απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο που πάντα λέει «όχι σε όλα» και, τελικά, «ναι στο τίποτα».

Για τον Αλέξη Τσίπρα: «Το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες».

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος. Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας, έστω, κάποια εναλλακτική λύση - οι δυνάμεις της συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα».

Σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα περισσεύει το θράσος και το μίσος. Αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μυλωνάκη.

Η μάχη θα είναι σκληρή με όλους που με αναίδεια μιλάνε για «θεριστές», όταν οι ίδιοι δεν προσέφεραν ποτέ έναν καρπό - τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας - Χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά - υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη, που πρέπει να διορθωθούν.

Η ΝΔ είναι το κόμμα που καλείται και πάλι να γίνει ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες και το 2023 τους συσπείρωσε ξανά για μία δημιουργική συνέχεια.

Ο κόσμος γίνεται πιο σκληρός και η επόμενη πενταετία δεν προβλέπεται εύκολη - είναι μία πενταετία κρίσιμων επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας - Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή θα ξαναγίνει ουραγός.

Σε όποιον ρωτά «γιατί να μας ξαναψηφίσει», απαντώ: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις - Γιατί μία 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.

Το δίλημμα της επομένης κάλπης δεν είναι Μητσοτάκης η χάος, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, δεν αναμετρόμαστε με το κενό αλλά με συγκεκριμένα πρόσωπα που διεκδικούν το Μαξίμου.

Το πρόγραμμα της επόμενης θητείας μας συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο:

Στη μία πλευρά Οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων.

Στην άλλη πλευρά η συνέχιση της υπεύθυνης Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας που κρατούν ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια.

Στην τρίτη πλευρά η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος ενώ στις 19.25 της Παρασκευής ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου .

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11.30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12.05, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

