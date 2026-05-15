Εισιτήριο για παγκόσμιο 2027 και ευρωπαϊκό 2026 έβγαλε ο Παπαστάμος στα 200μ μικτή

Με δυνατές εμφανίσεις, αλλά χωρίς πολλές κορυφαίες διεθνείς επιδόσεις, άνοιξε σήμερα (15/5) στο ΟΑΚΑ η αυλαία του 95ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κολύμβησης Οπεν κατηγορίας.

Ξεχώρισαν ο Απόστολος Παπαστάμος στα 200μ. μικτή ατομική, η νεαρή Νεφέλη Μπιλανάκου στα 50μ. ελεύθερο, αλλά και οι Βασίλης Κακουλάκης και Κωνσταντής Χουρδάκης στα 800μ. ελεύθερο.

Ο Παπαστάμος, λίγες ημέρες μετά την επίτευξη του ορίου για το Ευρωπαϊκό του Παρισιού στα 400μ. μικτή, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στα 200μ. μικτή ατομική. Με χρόνο 1:58.89 σημείωσε ατομικό ρεκόρ, κατέκτησε ξανά τον πανελλήνιο τίτλο και παράλληλα εξασφάλισε συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, ξεπερνώντας το απαιτούμενο όριο της World Aquatics. Πίσω του τερμάτισαν ο Ιάσονας Ρούτουλας και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, ενώ ο νεαρός Βασίλης Χάρα έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Εφήβων/Νεανίδων.

Στα 100μ. ύπτιο ανδρών, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Απόστολου Χρήστου, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, και κατέκτησε την πρώτη θέση με 54.17. Ο Απόστολος Σίσκος ακολούθησε δεύτερος, ενώ τρίτος ήταν ο Φίλιππος Ανδριαδάκης. Ο Νίκος Παπαθεοδώρου επιβεβαίωσε επίσης το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Εφήβων/Νεανίδων.

Σπουδαία στιγμή για τη 16χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου, που πανηγύρισε τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της στις γυναίκες. Η αθλήτρια του Αιγάλεω τερμάτισε τα 50μ. ελεύθερο σε 25.14, επίδοση που επιβεβαίωσε το όριο για το Ευρωπαϊκό του Μονάχου και συνοδεύτηκε από πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες νέων γυναικών, νεανίδων και κορασίδων. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν αντίστοιχα η Νικόλ Μεριζάι και η Νικόλ Μάιερ.

Ο Στέργιος Μπίλας διατήρησε τα σκήπτρα του στα 50μ. ελεύθερο ανδρών με 22.09, εξασφαλίζοντας παράλληλα το όριο για το Ευρωπαϊκό του Παρισιού. Ο Ανδρέας Βαζαίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ, ενώ ο Φίλιππος Ανδριαδάκης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Στις γυναίκες, η Ελένη Αντωνιάδου του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη μεγάλη νίκη της καριέρας της στα 100μ. ύπτιο με χρόνο 1:01.79. Η Δέσποινα Πυρίλη ακολούθησε δεύτερη, χάνοντας οριακά το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Νέων, ενώ η 15χρονη Ειρήνη Ζερβού εντυπωσίασε με ατομικό ρεκόρ και θέση στο βάθρο.

Τα 800μ. ελεύθερο ανδρών είχαν έντονο κρητικό χρώμα. Ο Βασίλης Κακουλάκης πήρε τη νίκη με 7:55.90, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων και ατομικό ρεκόρ, ενώ ο 17χρονος Κωνσταντής Χουρδάκης έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των οκτώ λεπτών και εξασφάλισε το όριο για το Ευρωπαϊκό του Μονάχου. Ο Δημήτρης Μάρκος έμεινε πιο πίσω από το αναμενόμενο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Στα 200μ. πεταλούδα γυναικών, η Νικόλ Μάιερ δικαίωσε την επιλογή του Παλαιού Φαλήρου να τη χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο αγώνισμα, κατακτώντας την πρώτη θέση. Η Αρτέμιδα Βασιλάκη ακολούθησε δεύτερη, ενώ τρίτη ήταν η Μαρία Ευφροσύνη Στρατάκη.

Στα 800μ. ελεύθερο γυναικών, η Γεωργία Μακρή επικράτησε με χρόνο 9:00.63, αφήνοντας πίσω της την Ειρήνη Ψαρουδάκη και τη Μαρία Ζαφειράτου.

Στις σκυταλοδρομίες της πρεμιέρας, το Παλαιό Φάληρο κυριάρχησε απέναντι στον Ολυμπιακό στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η μάχη στους άνδρες κρίθηκε στο τελευταίο πέρασμα, με εντυπωσιακή μονομαχία ανάμεσα στον Ανδρέα Βαζαίο και τον Στέργιο Μπίλα. Το Παλαιό Φάληρο κατέκτησε επίσης τις mixed σκυταλοδρομίες 4Χ100μ. ελεύθερο και 4Χ100μ. μικτή ομαδική στην κατηγορία Κ23.