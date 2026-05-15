Η κλήρωση του Τσιτσιπά στη Γενεύη

Ο Στέφανος Ταιτσιπας θα κάνει την τελική πρόβα του εν όψει Roland Garros στη Γενεύη (ATP 250) και σήμερα έμαθε το πιθανό «μονοπάτι» του στη διοργάνωση.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ (No.58) και αν πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα πέσει πάνω στον ταλαντούχο Λέρνερ Τιέν, Νο.4 του ταμπλό.

Όποιος περάσει στα προημιτελικά λογικά θα αναμετρηθεί με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο, ενώ στα ημιτελικά μάλλον θα περιμένει ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ. Επικεφαλής του ταμπλό είναι ο Τέλορ Φριτζ, που έχει στη δική του πλευρά τον Κάσπερ Ρουντ.

Δεν αποκλείεται, πάντως, να αποσύρει τη συμμετοχή του ο Νορβηγός, καθώς έχει περάσει στον τελικό της Ρώμης.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking): Φριτζ-Ρουντ Νόρι-Μουνάρ Ταμπίλο-Τιέν Ριντερκνές-Μπούμπλικ.