Η Γλυφάδα πήρε το εισιτήριο για την τετράδα

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και με νίκη 14-7 στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» εξασφάλισε την πρόκριση στην τετράδα της Waterpolo League γυναικών.

Η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών των play off και πλέον στρέφει το βλέμμα της στους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΝΟ Βουλιαγμένης με μειονέκτημα έδρας.

Οι γηπεδούχες μπήκαν αποφασισμένες από το ξεκίνημα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην άμυνα και έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τη Κυριακοπούλου κάτω από τα δοκάρια. Η Γλυφάδα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και κατάφερε να προηγηθεί με 6-0 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει το πρώτο του γκολ κυριολεκτικά στην εκπνοή της δεύτερης περιόδου, χάρη σε μακρινό σουτ της Καρυπίδου.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι παίκτριες του ΑΝΟΓ συνέχισαν στον ίδιο επιθετικό ρυθμό και εκτόξευσαν τη διαφορά ακόμη και στο +9 (12-3), μετατρέποντας το ματς σε τυπική διαδικασία. Η ομάδα των νοτίων προαστίων διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας μία άνετη και πανάξια πρόκριση, η οποία παράλληλα της εξασφάλισε και θέση στο Champions League της νέας σεζόν.

Πρωταγωνίστριες για τις νικήτριες ήταν η Σέσιλ Τέρνερ και η Μπρουκ Οτσόα, που σημείωσαν από τρία γκολ η καθεμία, ενώ για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν η Μελίνα Καρυπίδου και η Ερούνα Ούρα με δύο τέρματα.

Από την άλλη πλευρά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα διεκδικήσει πλέον την πέμπτη θέση απέναντι στον Άλιμο ΝΑΣ Betsson σε νοκ άουτ αναμέτρηση. Ο νικητής θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Euro Cup, ενώ ο ηττημένος θα χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 2-1, 6-2, 2-4

