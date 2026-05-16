Η Ματαρό αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final-4

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ματαρό στον ημιτελικό του Final-4 του Champions League γυναικών, που θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου στη Μάλτα.

Η ισπανική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας και στη ρεβάνς της Ρόμα στην Ιταλία με 12-10. Σε συνδυασμό με τη νίκη της 13-9 στο πρώτο παιχνίδι, «σφράγισε» την παρουσία της στο Final-4 για τέταρτη φορά στην ιστορία της.

Η Ματαρό επιστρέφει στην κορυφαία τετράδα μετά την απουσία της την περασμένη σεζόν. Το 2023 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε από τη Σαμπαντέλ, ενώ το 2024 αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Ολυμπιακό με 16-12.

Στον άλλο ημιτελικό, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Σαντ Αντρέου θα κοντραριστεί με τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου. Η ισπανική ομάδα πήρε την πρόκριση απέναντι στη Βουλιαγμένη στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ η ουγγρική ομάδα ξεπέρασε το εμπόδιο της Ουίπεστ με δύο νίκες στον ουγγρικό «εμφύλιο».

Τα ζευγάρια των ημιτελικών (10-12 Ιουνίου, Μάλτα):