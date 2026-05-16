Άδωνις Γεωργιάδης: «Αποσύρονται όλα τα προϊόντα κάνναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ»

Την απαγόρευση καπνικών προϊόντων με κάνναβη στα περίπτερα προωθεί άμεσα με νομοσχέδιο ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας έχει ήδη προωθήσει νομοθετικές ρυθμίσεις για την αυστηροποίηση του πλαισίου και την απαγόρευση πώλησης προϊόντων κάνναβης σε περίπτερα και αυτόματους πωλητές.

«Από την άλλη βδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάνναβης από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης με δηλώσεις του στο Star το Σάββατο (16.05.2026).

To Υπουργείο Υγείας έχει θέσει ήδη σε δημόσια διαβούλευση και κατέθεσε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες… και άλλες διατάξεις».

Οι βασικές κατευθύνσεις της ρύθμισης αυτής περιλαμβάνουν:

Απαγόρευση της πώλησης προϊόντων κάνναβης λιανικώς σε σημεία όπως τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ.

Θεσπίζεται ειδικό Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης στο Υπουργείο Υγείας για τον αυστηρότερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ανησυχητικά περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων (όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια) από ανήλικους μαθητές, με τον υπουργό Υγείας να τονίζει την ανάγκη να μπει «τέλος στην ασυδοσία» της ανεξέλεγκτης αγοράς.

Παράλληλα, έχει ξεκαθαριστεί με οδηγίες του Υπουργείου ότι η φαρμακευτική κάνναβη συνταγογραφείται αποκλειστικά από γιατρούς και όχι μέσω ιδιωτικών πλατφορμών.

