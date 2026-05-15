Μια... ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Νικ Καλάθης! (vid)

Μεταγραφική αποκάλυψη για τον ΠΑΟΚ είχε η εκπομπή του SDNA «Άγνωστες Υποθέσεις», με τον Νικ Καλάθη να πλησιάζει στον Δικέφαλο.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις μεταγραφικές κινήσεις του για τη νέα σεζόν, με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Νικ Καλάθη.

Ο πολύπειρος Έλληνας γκαρντ, την φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Παρτιζάν, έχοντας 11 ματς στην Αδριατική Λίγκα με 8.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ, ενώ στην Ευρωλίγκα σε 31 ματς είχε 4.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

Η καταρχήν συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Καλάθη αφορά συμβόλαιο διετούς διάρκειας με απολαβές στο 1.1 εκατ. ευρώ, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να έχει εισηγηθεί την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ, που γνωρίζει αρκετά καλά.

