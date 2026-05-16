Έκλεισε και άσο ο Παναθηναϊκός: Στα πράσινα η Σάρα Μπετζέντι

Η 26χρονη Φινλανδή που διέπρεψε φέτος στο τουρκικό πρωτάθλημα με 14 πόντους-7 ασίστ κατά μέσο όρο, θα παίζει στον Παναθηναϊκό όπως αποκάλυψε ο Τόλης Κοτζιάς στις «Άγνωστες Υποθέσεις» powered by Superbet.

Η διεθνής Φινλανδή διακρίνεται για την αθλητικότητά της και την ευχέρεια στο σκοράρισμα και μαζί με την Αρίκα Κάρτερ θα συνθέσουν το περιφερειακό δίδυμο με στόχο το… επόμενο μεγάλο βήμα στην Ευρώπη.

Η ύψους 1,70 Μπετζέντι με 6,7 ασίστ με τη φανέλα της Μπότας ήταν δεύτερη στη σχετική κατηγορία στο τουρκικό πρωτάθλημα ενώ ήταν 5η στα κλεψίματα.

Στην Εθνική Φινλανδίας είναι το πρώτο βιολί με 22 πόντους μέσο όρο στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.

Αυτή θα είναι η 5η ξένη που αποκτά ο Παναθηναϊκός μετά τις Σεντόνα Πρινς, Κάντιτζα Κέιβ, Αρίκα Κάρτερ και τη Φρίντα Φόρμαν.

Η ΕΟΚ έδειξε τον δρόμο της μείωσης των Ελληνίδων σε όλα τα ρόστερ στην Α1 καθώς θεωρείται δεδομένο πως θα αποδεχθεί την πρόταση του Αθηναϊκού (και μαζί των Πρωτέα, ΠΑΣ) που ζήτησαν δύο ξένες και απεριόριστες κοινοτικές! Αυτή η πρόταση αποτέλεσε τη μειοψηφία αλλά όπως φαίνεται η μειοψηφία θα επικρατήσει της πλειοψηφίας που ζήτησε 4 ξένες.

Με πιθανότερο σενάριο τελικά κάθε ομάδα να έχει 6 Ελληνίδες στη 12άδα, 2 ξένες και 4 κοινοτικές από τις απεριόριστες που μπορεί να έχει δηλωμένες.

Δείτε το θέμα Μπετζέντι που αποκάλυψε η εκπομπή στο 1:03:25 του παρακάτω video: