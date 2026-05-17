Ιτούδης: «Για πρώτη φορά στα 30 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά είδα κάτι τέτοιο»

Ο Δημήτρης Ιτούδης κλήθηκε να σχολιάσει το ματς παρωδία της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Ερτζλίγια, τονίζοντας ότι στα 30 χρόνια που βρίσκεται στο μπάσκετ για πρώτη φορά είδε κάτι τέτοιο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κατέβηκε στον αγώνα με την Μπνέι Ερτζλίγια με πέντε παίκτες λόγω της απεργίας του σωματίου παικτών και τελικά έμεινε με… έναν και ο Δημήτρης Ιτούδης κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα διαδραματίστηκαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας προπονητής:

«Για πρώτη φορά στα 30 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, είδα κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες που λάβαινα ήταν ανάμεικτες. Μου είπαν ότι οι αγώνες δεν θα γίνουν λόγω της απεργίας.

Μετά είδα με τα μάτια μου κάποιους αγώνες, δυστυχώς, όπου έπαιζαν με πέντε ξένους και χωρίς πάγκο, όπως ο Μακάμπι εναντίον της ΧαμΕκ. Μίλησα με τους παίκτες, μου εξήγησαν τα δικαιώματά τους. Έχω τεράστια εκτίμηση προς αυτή την κατεύθυνση».