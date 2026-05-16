Κάρλος Περούγκα: Το «παιδί» του Ιερεθουέλο σφυρίζει το Ολυμπιακός - Φενέρ!

Ο Ισπανός διαιτητής Περούγκα προορίζεται να διευθύνει τον ημιτελικό Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, καθώς δε μπορεί λόγω ισπανικής καταγωγής να σφυρίξει κανένα άλλο ματς στο Final 4!

Το όνομα του Ισπανού Κάρλος Περούγκα μπήκε στην οκτάδα των διαιτητών του Final Four και τα... μαθηματικά είναι εύκολα.

Ο 50χρονος ρέφερι λόγω καταγωγής δεν μπορεί να σφυρίξει ούτε στον ημιτελικό της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε στον τελικό, στον οποίον θα υπάρχει δεδομένα μια χώρα από την Ισπανία.

Έτσι, στην 3η του παρουσία του σε Final Four, ο Περούγκα που θεωρείται ένα από τα... πρωτοπαλίκαρα του Ντάνι Ιερεθουέλο, θα πάει «συστημένος» στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.

Θυμίζουμε πως ο εν λόγω ρεφ, ως «αγαπημένο παιδί» του Ιερεθουέλο είχε οριστεί να διευθύνει και τον τελικό του 2025 στο Άμπου Ντάμπι, μαζί με τους Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς.

Πλέον, η επόμενη... αποστολή του βρίσκεται στο "Telekom Center" και τον πρώτο ημιτελικό του Final Four.