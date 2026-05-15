Ο Γουόκαπ βαθμολόγησε τελευταίο τον Παναθηναϊκό στους πρωταθλητές της Euroleague (vid)

Ο Τόμας Γουόκαπ συμμετείχε σε challenge της Euroleague στο TikTok, όπου κλήθηκε να κατατάξει τους δέκα τελευταίους πρωταθλητές της διοργάνωσης από το Νο1 έως το Νο10.

Η επιλογή του που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις ήταν η θέση που έδωσε στον Παναθηναϊκό της σεζόν 2023/24.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού τοποθέτησε τους «πράσινους» στην τελευταία θέση της λίστας, χωρίς ιδιαίτερο δισταγμό, όταν εμφανίστηκε η ομάδα που κατέκτησε την Euroleague το 2024.

Αντίθετα, στην κορυφή της προσωπικής του κατάταξης έβαλε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του 2019, τονίζοντας πως ήταν μία ομάδα με τεράστιο ταλέντο και ποιότητα.

Εντύπωση προκάλεσε και η χαμηλή θέση που έδωσε στη Ρεάλ Μαδρίτης του 2023, την οποία κατέταξε στην 9η θέση, αν και εκείνη η ομάδα είχε κατακτήσει τον τίτλο με το buzzer beater του Σέρχιο Γιουλ απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό.