Λέικερς: Ο μόνος τρόπος να δεχθεί μείωση ο Λεμπρόν

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μειώσει τις απολαβές του, μόνο αν οι Λέικερς του παρουσιάσουν ένα πλάνο για το πώς θα βελτιώσουν το ρόστερ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα έχουν ένα... καυτό καλοκαίρι και ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά είναι το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» ήταν εκπληκτικός στα play-offs και οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Την ίδια ώρα, και ο ίδιος είναι θετικός να συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ.

Μιλώντας στο «Get Up» του «ESPN», ο Μπράιαν Ουίντχορστ αναφέρθηκε στον τρόπο που οι Λέικερς θα μπορούσαν να τον πείσουν να μειώσει τις απολαβές του.

«Οι Λέικερς έχουν ένα πρόβλημα. Οι Λέικερς δεν θέλουν να χάσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς, αλλά δεν θέλουν να τον πληρώσουν 50 εκατομμύρια δολάρια επειδή η υπόλοιπη λίγκα δεν θα του προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα: αν έχεις έναν σούπερσταρ και ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι All-Star, παραμένει στους καλύτερους 20-25 παίκτες της λίγκας, είναι πολύ δύσκολο να του ζητήσεις να μειώσει τις απολαβές του, είτε είναι 21 είτε 41» είπε.

Και συνέχισε: «Αν θες ο Λεμπρόν να δεχθεί μείωση, δεν θα μπορείς απλά να πεις “Δέξου μείωση”. Πρέπει να του δώσεις λόγω να δεχθεί. Εξήγησε ότι “”Ναι, η ομάδα είχε ρεκόρ 0-8 κόντρα στους Θάντερ φέτος. Αλλά αν αποκτήσουμε αυτόν τον παίκτη ή αυτούς τους παίκτες με τα λεφτά που δεν θα πάρεις, θα το ξεπεράσουμε αυτό. Νομίζω ο Λεμπρόν θα ήταν ανοιχτός σε αυτό».

Ολοκληρώνοντας δήλωσε: «Η ιδέα πως δεν είναι τόσο καλός πλέον και αξίζει 30 εκατομμύρια δολάρια αντί για 50, δεν θα το δεχθεί ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Λεμπρόν δεν το πιστεύει αυτό. Δεν περιμένω να το αποδεχθεί αυτό. Αν είσαι οι Λέικερς και τον αναγκάσεις να φύγει, θα πάει αλλού και θα παίξει για λιγότερα χρήματα».