Στόχος το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για Μπασάκσεχιρ και Φαμαλικάο

Για την τελευταία ημέρα του τουρκικού πρωταθλήματος η 12η Γκαζιάντεπ φιλοξενεί την 6η Μπασάκσεχιρ, που έχει κίνητρο την έξοδο στο Κόνφερενς Λιγκ. Στο φινάλε και της Primeira Liga, η 5η Φαμαλικάο χρειάζεται έναν βαθμό κόντρα στην 11η Αλβέρκα για να παίξει στην Ευρώπη.

Πέντε νίκες για την Μπασάκσεχιρ στις έξι τελευταίες μονομαχίες της με την Γκαζιάντεπ.

Την τρίτη διαδοχική της ήττα υπέστη την περασμένη εβδομάδα η Γκαζιάντεπ, 2-1 στη Σμύρνη από την Γκέζτεπε. Δέχτηκε στο 80’ το γκολ που έκρινε το παιχνίδι. Η εστία της παραβιάστηκε για ένατο ματς στις 10 τελευταίες υποχρεώσεις της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Τα 56 γκολ που έχει δεχτεί αποτελούν τη χειρότερη επίδοση στην άμυνα μετά από αυτήν της ουραγού Κάισερισπορ (61). Στο 5-5-6 η εντός έδρας συγκομιδή της. Η Μπασάκσεχιρ έρχεται από το 3-0 επί της Σάμσουνσπορ (2-0 ημίχρονο). Βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από την 5η θέση, η οποία θα οδηγήσει στην Ευρώπη, αν η Μπεσίκτας κατακτήσει το Κύπελλο απέναντι στην Κόνιασπορ. Επομένως έχει δυνατό βαθμολογικό κίνητρο, σε αντίθεση με την αντίπαλό της που είναι βαθμολογικά αδιάφορη. Τις 10/15 νίκες της η Μπασάκσεχιρ τις σημείωσε από το ημίχρονο, ενώ από την πλευρά της η Γκαζιάντεπ έχανε στο πρώτο 45λεπτο στις 11/14 ήττες της. Πιθανό ακόμη ένα διπλό από ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους.

Η Φαμαλικάο εμφάνισε σταθερότητα στο πρωτάθλημα και βρίσκεται κοντά στο να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη, και ενώ μία δεκαετία πριν έπαιζε στη Γ’. Αν η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πάρει το Κύπελλο Πορτογαλίας κόντρα στην Τορένσε (Β΄ κατηγορία) και η Φαμαλικάο κατακτώντας την 5η θέση θα βγει και αυτή στην Ευρώπη. Πρώτα θα πρέπει όμως να εξασφαλίσει την πεντάδα, καθώς η Ζιλ Βιθέντε βρίσκεται τρεις βαθμούς πίσω και η Φαμαλικάο υστερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας. Στο σπίτι της εμφανίζεται ιδιαίτερα αξιόπιστη, με 8-4-4, ενώ ανεξαρτήτως έδρας έχει να ηττηθεί από τα μέσα Φλεβάρη. Έκτοτε μετράει 5 νίκες και 6 ισοπαλίες. Η Αλβέρκα παραχώρησε 1-1 στην ισόβαθμή της Εστορίλ και θα ολοκληρώσει τη σεζόν στα μέσα της κατάταξης. Όχι άσχημα για μια ομάδα που προβιβάστηκε φέτος από τη Β’. Εκτός έδρας έχει σημειώσει μόλις 3 νίκες σε 16 παιχνίδια, επίδοση που την κατατάσσει στην τελευταία τετράδα ως φιλοξενούμενη. Η μία από τις 10 νίκες της στο φετινό πρωτάθλημα έγινε επί της αποψινής της αντιπάλου, στο 95’ με πέναλτι, έχοντας αστοχήσει ήδη σε πέναλτι, στο 58’.

Η νίκη της Φαμαλικάο σε συνδυασμό με το G/G, το οποίο συνόδεψε τους 4/6 τελευταίους αγώνες της, δημιουργούν ένα δυνατό combo.

308. ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2Η/2Τ 2,75

333. ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ - ΑΛΒΕΡΚΑ 1&G 3,15