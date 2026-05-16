Ο συντονιστής διευθυντής του ΟΑΚΑ, τρολάρει με αφορμή την κατακόρυφη αύξηση της δημοφιλίας του λόγω Metallica

Το ΟΑΚΑ φιλοξένησε επιτυχώς τη δεύτερη μεγαλύτερη συναυλία των Metallica όλων των εποχών και ο συντονιστής διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωσταντίνος Χαλιορής με ανάρτησή του εξομολογήθηκε πώς είδε τη δική του δημοφιλία να εκτοξεύεται....

Διαβάστε τη χιουμοριστική ανάρτηση του Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους, έναν έναν ξεχωριστά, για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας προς το ΟΑΚΑ, τις εκδηλώσεις, τα έργα και την καθημερινή λειτουργία του.

Μέσα σε λίγες μέρες κατάλαβα ότι τελικά είμαι πολύ πιο κοινωνικός απ’ όσο νόμιζα… ή τουλάχιστον τόσο νόμιζα μέχρι να καταλάβω ότι όλοι ξεκινούσαν με το “τι κάνεις ρε θηρίο;” και κατέληγαν κάπως μαγικά στο “λες να υπάρχει κανένα εισιτηριάκι;”

Χάρηκα όμως αλήθεια γιατί ξαναμίλησα με συμμαθητές, φίλους και συνφαντάρους που είχα χρόνια να ακούσω.

Σε σημείο που άρχισα να πιστεύω ότι αν συνεχιστεί αυτό, στην επόμενη μεγάλη εκδήλωση θα με πάρει και η δασκάλα της τρίτης δημοτικού να δει αν “θυμάμαι τα παλιά”.

Το κινητό μου πάντως έδωσε ψυχή.

Άλλες φορές χτυπούσε τόσο πολύ που το έβαζα στο αθόρυβο για να ηρεμήσει… όχι εγώ, αυτό.

Και κάπου εκεί κατάλαβα ότι μάλλον δεν έγινα ξαφνικά πιο αγαπητός, απλά βρέθηκα στο πιο δημοφιλές τηλεφωνικό κέντρο της χώρας αυτές τις μέρες.

Μακάρι να μπορούσαμε πραγματικά να σας φιλοξενήσουμε όλους. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά κρατάω την αγάπη, τη ζεστασιά και τις όμορφες κουβέντες που ανταλλάξαμε. Και μόνο γι’ αυτό, άξιζε όλη η… υπερωρία του κινητού!»