Τα «μπαμ» του SDNA επιβεβαιώθηκαν άμεσα: Καλάθης στον ΠΑΟΚ, Τσάβι προς Ντουμπάι και… έπεται συνέχεια!

Στον σκληρό ανταγωνισμό του αχανούς διαδικτύου το αξιόπιστο ρεπορτάζ από τη νέα εκπομπή του SDNA «Άγνωστες Υποθέσεις» επιβεβαιώθηκε μέσα σε λίγες ώρες!

Οι ειδήσεις και οι φήμες μεταφέρονται με την ταχύτητα του φωτός στην εποχή του ίντερνετ και των social media. Πολλές φορές, μάλιστα, τα σενάρια που δημιουργούνται «μπερδεύουν» το κοινό, αφού δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.

Ωστόσο, σε αυτή την «πορτοκαλί» γωνία του διαδικτύου, το κοινό έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης. Όταν κάτι λέγεται στη WEB TV του SDNA ή γράφεται στο www.sdna.gr, παίρνει αυτόματα... σφραγίδα επιβεβαίωσης και μέσα σε λίγες ώρες αναπαράγεται στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό Τύπο.

Η "Magic Euroleague" έχει δώσει τα... διαπιστευτήριά της εδώ και χρόνια. Γι' αυτό και την έχετε αναδείξει στην πιο πετυχημένη αθλητική εκπομπή στην Ελλάδα. Πλέον, ήρθε η ώρα να μπει και μια νέα εκπομπή στο παιχνίδι: οι «Άγνωστες Υποθέσεις».

Με μόλις ένα μήνα «ζωής» στον... αέρα του YouTube, οι «Άγνωστες Υποθέσεις» έχουν ρίξει φως στο πρόσφατο και μακρινό παρελθόν, αλλά και στο μέλλον.

Το βράδυ της Παρασκευής (15/5) ενημερωθήκατε τόσο για το deal του Νικ Καλάθη με τον ΠΑΟΚ, όσο και για το επικείμενο... ταξίδι του Τσάβι Πασκουάλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Ντουμπάι.

Το πρωί του Σαββάτου (16/5) οι παραπάνω ειδήσεις αναπαράγονται παντού. Το θέμα του Καλάθη κάνει τον γύρο των ελληνικών sites, την ώρα που η καταλανική "Mundo Deportivo" έγραψε για τις προχωρημένες συζητήσεις του Πασκουάλ με τη Ντουμπάι.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το ρεπορτάζ δεν σταματάει εδώ. Άλλωστε, ακόμα καλά - καλά δεν μπήκαμε στην αγαπημένη μας περίοδο: το καλοκαιρινό «παζάρι». Η συνέχεια έπεται και αναμένεται να είναι ακόμα πιο... καυτή!

Γι' αυτό, κάντε ένα subscribe στο κανάλι του SDNA στο YouTube. Για να μην χάνετε τις μπασκετικές αποκαλύψεις. Έγκυρα, έγκαιρα και αξιοπίστα.

Δείτε ξανά το επεισόδιο των «Άγνωστων Υποθέσεων» και ακούστε όσα ειπώθηκαν για Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Εργκίν Αταμάν, Νικ Καλάθη, Ζαν Μοντέρο, «αιώνιους», ΠΑΟΚ, Άρη, τα εισιτήρια του Final Four και όχι μόνο: