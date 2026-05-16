«Χαμός» στη Μπαρτσελόνα: «Ο Πασκουάλ θα αποχωρήσει - Φαβορί η Ντουμπάι, ενδιαφέρθηκαν Παναθηναϊκός και Χάποελ»

Ο «χαμός» στη Μπαρτσελόνα συνεχίζεται: Δημοσίευμα της "Mundo Deportivo" κάνει λόγο για σχεδόν βέβαιη αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ και φέρνει τη Ντουμπάι στην pole position για την απόκτησή του. Τι αναφέρει το καταλανικό δημοσίευμα και πώς... επιβεβαιώνει τις «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA.

Ο... καπνός των τελευταίων ημερών γύρω από το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στη Βαρκελώνη φαίνεται πως κρύβει μια μεγάλη «φωτιά» από πίσω και όλα τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν σιγά - σιγά στη θέση τους.

Πριν από περίπου 10 μέρες ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο έμπειρος τεχνικός είναι ο μεγάλος στόχος της Ντουμπάι, με τον ίδιο να απαντάει την προηγούμενη Κυριακή (10/6) πως μέχρι το τέλος της σεζόν δεν θα μιλήσει για το μέλλον του. Ο ατζέντης του χαρακτήρισε «ντροπιαστικές» τις φήμες για τη Ντουμπάι, όμως το τελευταίο διήμερο το όνομα του Ίμπον Ναβάρο συνδέθηκε έντονα με τους Καταλανούς.

Την Παρασκευή (15/5) τόσο η Μπαρτελόνα όσο και ο εκπρόσωπος του Ναβάρο, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, διέψευσαν με τη σειρά τους οποιαδήποτε φημολογία αλλαγής στον πάγκο των «μπλαουγκράνα». Μάλιστα, η επίσημη θέση των Καταλανών ήταν η εξής: «Μόνο ο Πασκουάλ θα ηγηθεί του έργου, καμία επαφή με άλλο προπονητή».

Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες, η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA έφερε την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε θέση φαβορί για τον 54χρονο head coach και το πρωί του Σαββάτου (16/5) όλα τα κομμάτια του παζλ μπήκαν στη θέση τους από τη "Mundo Deportivo" και το ρεπορτάζ του έγκυρου Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέ, που βρίσκεται κοντά στις δύο πλευρές.

Το γνωστό Μέσο, λοιπόν, υποστηρίζει πως ο Πασκουάλ είναι στο κατώφλι της εξόδου του «Παλάου Μπλαουγκράνα». «Όλες οι ενδείξεις δείχνουν πως μετά τη φετινή σεζόν ο Πασκουάλ θα κάνει χρήση του out στο συμβόλαιό του, το οποίο είναι 300.000 ευρώ και δεν θα ολοκληρώσει τα εναπομείναντα δύο χρόνια στο "Παλάου"», αναφέρεται συγκεκριμένα, ενώ τονίζεται πως η Ντουμπάι βρίσκεται στην pole position, με τον Παναθηναϊκό Aktor και τη Χάποελ Τελ Αβίβ να έχουν εκφράσει επίσης το ενδιαφέρον τους.

Σύμφωνα με τη "Mundo Deportivo", οι λόγοι που οδηγούν στο «αντίο» του Πασκουάλ είναι οι παρακάτω: η «Μπάρτσα» δεν ενισχύθηκε όσο ο ίδιος θα περίμενε, τα meetings με τη διοίκηση δεν έφεραν αποτελέσματα ως προς την ουσιαστική αύξηση του μπάτζετ και ο 54χρονος δεν εμπιστεύεται πλέον τις υποσχέσεις του κλαμπ. Παράλληλα, οι φημολογούμενες διαπραγματεύσεις με τον Ναβάρο πίσω από την πλάτη του κλόνισαν ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη του και ενίσχυσαν τη σκέψη του να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη.

Θυμηθείτε όσα αναφέρθηκαν στις «Άγνωστες Υποθέσεις» στο 42:59, όταν και υπογραμμίστηκε πως ο Πασκουάλ οδεύει προς τη Ντουμπάι: