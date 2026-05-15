Μπαρτσελόνα: «Μόνο ο Πασκουάλ θα ηγηθεί του έργου, καμία επαφή με άλλο προπονητή»

Η Μπαρτσελόνα με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε πως θέλει να συνεχίσει με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της και ότι δεν υπάρχουν επαφές με άλλους προπονητές.

Ο Τσάβι Πασκουάλ έχει συνδεθεί έντονα με την Ντουμπάι, η οποία θέλει να χτίσει μαζί του το ρόστερ της νέας σεζόν. Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα φημολογείται πως έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον Ιμπόν Ναβάρο για να διαδεχθεί τον 53χρονο.

Ωστόσο, οι «Μπλαουγκράνα» με ανακοίνωσή τους ξεκαθάρισαν πως θέλουν να συνεχίσουν με τον Πασκουάλ στην άκρη του πάγκου και διέψευσαν τα σενάρια για επαφές με άλλους προπονητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μπαρτσελόνα επιθυμεί να διευκρινίσει, μετά τις τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε ορισμένα Μέσα ενημέρωσης, ότι εξετάζει αποκλειστικά την υποψηφιότητα του Τσάβι Πασκουάλ για την ηγεσία του έργου στο οποίο εργάζονται από κοινού.

Όπως είχε ήδη δηλώσει ο Γενικός Διευθυντής του τμήματος, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, στις 10 Απριλίου στο Μονακό: “Δεν βλέπω μέλλον χωρίς τον Τσάβι Πασκουάλ”.

Ο σύλλογος αρνείται επίσης κατηγορηματικά και κατηγορηματικά ότι έχει συναντηθεί με οποιονδήποτε άλλο προπονητή για το άμεσο μέλλον».