Στη Σανγκάη για το Diamond League ο Καραλής, στο Τόκιο η Τζένγκο

Ο «Μανόλο» θα βρεθεί ξανά απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις, σε έναν αγώνα με πολύ υψηλό επίπεδο, όπου συμμετέχουν επίσης οι Κέρτις Μάρσαλ, Σόντρε Γκούτορμσεν, Σαμ Κέντρικς και Μένο Φλόον.
Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή, η Ελίνα Τζένγκο θα αγωνιστεί στο «χρυσό» μίτινγκ της σειράς Continental στο Τόκιο.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ακοντισμού θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στην Ολυμπιονίκη Χαρούκα Κιταγκούτσι, σε έναν ακόμη σημαντικό αγώνα της χρονιάς.