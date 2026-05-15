Στη Σανγκάη για το Diamond League ο Καραλής, στο Τόκιο η Τζένγκο

Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή στη φετινή σειρά Diamond League, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αγωνίζεται το Σάββατο στη Σανγκάη στο άλμα επί κοντώ.

Ο «Μανόλο» θα βρεθεί ξανά απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις, σε έναν αγώνα με πολύ υψηλό επίπεδο, όπου συμμετέχουν επίσης οι Κέρτις Μάρσαλ, Σόντρε Γκούτορμσεν, Σαμ Κέντρικς και Μένο Φλόον.

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή, η Ελίνα Τζένγκο θα αγωνιστεί στο «χρυσό» μίτινγκ της σειράς Continental στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ακοντισμού θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στην Ολυμπιονίκη Χαρούκα Κιταγκούτσι, σε έναν ακόμη σημαντικό αγώνα της χρονιάς.

