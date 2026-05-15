Επιστροφή Μλεΐνκοβα στον Ολυμπιακό

Παίκτρια του Ολυμπιακού θα είναι ξανά η Μικαέλα Μλεΐνκοβα, με την Τσέχα ακραία να επιστρέφει στα ερυθρόλευκα μετά από δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μικαέλα Μλεΐνκοβα. Η διεθνής Τσέχα ακραία (26/7/1996, 1,87μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» της Μικαέλα Μλεΐνκοβα στον Θρύλο. Μετά από δύο χρόνια στο κορυφαίο ιταλικό πρωτάθλημα, ως αρχηγός της Μπέργκαμο, η Τσέχα ακραία είναι ξανά «ερυθρόλευκη». Στο πρώτο της πέρασμα από την ομάδα μας (2023-24), κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, ενώ αναδείχθηκε MVP του θεσμού και κορυφαία ακραία του πρωταθλήματος.

Η Μικαέλα Μλεΐνκοβα έχει αγωνιστεί, επίσης, σε Τουρκία (Sigorta Shop), Γαλλία (Βολερό), Γερμανία (Στουτγάρδη), Πολωνία (Ρεζόφ) και Τσεχία (PVK Olymp Πράγας, Λίμπερετς). Με την Βολερό, αναδείχθηκε κορυφαία ακραία στην Γαλλία, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο (2021-22). Είναι αρχηγός της Εθνικής Τσεχίας, με την οποία έχει κατακτήσει το Challenger Cup (2024) και το Ευρωπαϊκό Golden League (2019).

Η δήλωση της Μικαέλα Μλεΐνκοβα: «Πραγματικά, ανυπομονώ να επιστρέψω και να παίξω ξανά για τον Ολυμπιακό, τη νέα σεζόν. Πέρασα τόσο υπέροχα εκεί... Είμαι ευγνώμων που η οικογένεια του Ολυμπιακού μου ζήτησε να επιστρέψω! Στον Ολυμπιακό γνώρισα τόσους πολλούς καλούς ανθρώπους, δημιούργησα πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Ανυπομονώ για τη νέα χρονιά, να αγωνιστώ ξανά για τα χρώματα του συλλόγου».

Προηγούμενες ομάδες:

2024-26 Μπέργκαμο (Ιταλία)

2023-24 Ολυμπιακός

2022-23 Sigorta Shop (Τουρκία)

2021-22 Βολερό Κάννες (Γαλλία)

2020-21 Στουτγάρδη (Γερμανία)

2019-20 Ρεζόφ (Πολωνία)

2015-18 Στουτγάρδη (Γερμανία)

2011-15 PVK Olymp Πράγας (Τσεχία)

2010-11 Λίμπερετς (Τσεχία)

Τίτλοι:

1 Πρωτάθλημα Γαλλίας

1 Κύπελλο Γαλλίας

1 Κύπελλο Γερμανίας

1 Super Cup Γερμανίας

1 Trofeo Mimmo Fusco

1 Κύπελλο Ελλάδας

1 Challenger Cup

1 Ευρωπαϊκό Golden League

Ατομικά βραβεία:

Καλύτερη ακραία του πρωταθλήματος Ελλάδας (2023-24)

MVP του Κυπέλλου Ελλάδας (2023-24)

Καλύτερη ακραία του πρωταθλήματος Γαλλίας (2021-22)

Καλύτερη ακραία του Κυπέλλου Γαλλίας (2021-22)

Κορυφαία σκόρερ του Κυπέλλου Γερμανίας (2026-17)

Καλύτερη ακραία του Ευρωπαϊκού Golden League (2018)».