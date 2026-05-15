Ανδρεόπουλος στο SDNA: «Στις χαρές και στις λύπες μαζί είναι το DNA του Παναθηναϊκού»

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μιλώντας στο SDNA μετά την κατάκτηση του νταμπλ για τον Παναθηναϊκό ύστερα από 41 χρόνια, τόνισε ότι «Στις χαρές και στις λύπες μαζί» είναι το DNA του συλλόγου.

Ο «μαέστρο» του νταμπλούχου Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος σε δηλώσεις του μετά την φιέστα στο κατάμεστο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ανέφερε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη και απαιτητική σεζόν η οποία στέφθηκε με επιτυχία, σε ποιους αφιερώνει το νταμπλ, αλλά και για την φράση «στις χαρές και στις λύπες μαζί» που είπε με συγκίνηση ο Ρούλης Αγραπιδάκης.

Αναλυτικά όσα σχολίασε στο μικρόφωνο του SDNA o Δημήτρης Ανδρεόπουλος:

Coach ποια είναι τα συναισθήματα σου μετά το νταμπλ;

Τα γνωστά μεγάλα συναισθήματα, συγκίνηση, χαρά, υπερηφάνεια, δικαίωση. Όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα που στο τέλος όταν κατακτάς κάτι σπουδαίο.

Είδαμε τον προσωπικό φίλο αλλά και συνεργάτη σου, Ρούλη Αγραπιδάκη, να λέει με συγκίνηση «στις χαρές και στις λύπες μαζί». Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ζήσει και τις 2 εκδοχές στην ομάδα.

Η δήλωση προέρχεται από έναν πολύ σπουδαίο και εμβληματικό παίκτη του Παναθηναϊκού, μιλάω για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Κοίτα να δεις είναι μια δήλωση που έχει γίνει διαχρονική, που αντιπροσωπεύει το DNA του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα ενωμένος, διοικήσεις, ομάδες, κόσμος και όταν λειτουργεί αυτό, ο σύλλογος πάντα έχει επιτυχίες.

Είχατε 2 χαμένους τελικούς στο λιγκ και σούπερ καπ. Όμως γυρίσατε τον διακόπτη και κατακτήσατε νταμπλ ύστερα από 41 χρόνια. Τι ήταν αυτό που άλλαξε;

Δεν άλλαξε τίποτα. Συνεχίσαμε με επιμονή, προσήλωση να δουλεύουμε. Αυτό κάναμε γιατί πιστεύαμε πάρα πολύ στην ομάδα, στους εαυτούς μας και τελικά δικαιωθήκαμε.

Σε ποιον αφιερώνεις το νταμπλ;

Το συγκεκριμένο νταμπλ πραγματικά αξίζει στην ομάδα. Στην διοίκηση, τους αθλητές, στο σταφ. Ήταν τόσο δύσκολη χρονιά, τόσο μεγάλος ο κόπος, τόση πολλή δουλειά που έριξαν όλοι που πραγματικά αξίζει σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού.