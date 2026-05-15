Οι Γάλλοι έκαναν επαγγελματική τη… Γ’ Εθνική τους και με εξασφαλισμένα τηλεοπτικά δικαιώματα

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί την αποκλειστική τηλεοπτική κάλυψη από το Ligue 1+ και το νέο οικονομικό μοντέλο

Η Γαλλία προχωρά σε μια από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις του ποδοσφαίρου της εδώ και δεκαετίες. Η γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία της νέας Ligue 3 από τη σεζόν 2026-27, αντικαθιστώντας οριστικά το Championnat National και μετατρέποντας την τρίτη κατηγορία σε πλήρως επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Ενδιαφέρον…

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 8 Αυγούστου 2026 και η διοργάνωση θα περιλαμβάνει 18 συλλόγους, σε πρωτάθλημα 34 αγωνιστικών με εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Πρόκειται για την πρώτη επαγγελματική ανδρική κατηγορία στη Γαλλία που θα διοικείται απευθείας από τη γαλλική ομοσπονδία και όχι από τη λίγκα επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί προσωπικό πρότζεκτ του προέδρου της ομοσπονδίας Φιλίπ Ντιαλό και συνοδεύεται από αλλαγές όχι μόνο στη δομή, αλλά και στη φιλοσοφία λειτουργίας του γαλλικού ποδοσφαίρου. Η Ligue 3 θα λειτουργήσει ως «εργαστήριο» νέων ιδεών, οικονομικών μοντέλων και τεχνολογιών που ενδέχεται να εφαρμοστούν αργότερα και στις ανώτερες κατηγορίες.

Το νέο μοντέλο ανόδου, τα play offs και οι υποβιβασμοί

Οι δύο πρώτες ομάδες της Ligue 3 θα ανεβαίνουν απευθείας στη Ligue 2. Οι ομάδες από την τρίτη έως την έκτη θέση θα συμμετέχουν σε play offs ανόδου και ο νικητής θα αντιμετωπίζει σε διπλά παιχνίδια τον 16ο της Ligue 2 για μία θέση στη δεύτερη κατηγορία.

Στον αντίποδα, οι τρεις τελευταίες ομάδες θα υποβιβάζονται απευθείας.

Παράλληλα αλλάζει και η ονοματοδοσία των χαμηλότερων κατηγοριών. Η σημερινή National 2 θα μετονομαστεί σε National 1 και η National 3 σε National 2, σε μια προσπάθεια δημιουργίας πιο «καθαρού» πυραμιδικού μοντέλου. Στη γαλλική ομοσπονδία θεωρούν ότι το νέο format θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, θα κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον περισσότερων ομάδων έως το τέλος της σεζόν και θα δημιουργήσει καλύτερο τηλεοπτικό προϊόν.

Τηλεοπτική παραγωγή επιπέδου Ligue 1 και αποκλειστικά στο Ligue 1+

Το μεγάλο στοίχημα όμως αφορά στην τηλεοπτική εικόνα της κατηγορίας. Η νέα Ligue 3 θα μεταδίδεται αποκλειστικά από την πλατφόρμα Ligue 1+ για τα επόμενα τρία χρόνια, με όλα τα 309 παιχνίδια της σεζόν να προβάλλονται ζωντανά.

Το μοντέλο της συμφωνίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει κλασικό τίμημα τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η πλατφόρμα αναλαμβάνει το κόστος παραγωγής και διανομής, επενδύοντας ουσιαστικά στην εμπορική ανάπτυξη του προϊόντος.

Κάθε αγωνιστική θα περιλαμβάνει ένα κεντρικό παιχνίδι Πέμπτης στις 21:45 ώρα Γαλλίας και οκτώ αναμετρήσεις Σαββάτου στις 16:00, με ξεχωριστά κανάλια για κάθε ματς αλλά και ταυτόχρονη multiplex μετάδοση.

Η αναβάθμιση της παραγωγής είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τη σημερινή τρίτη κατηγορία. Το κεντρικό παιχνίδι θα καλύπτεται με πέντε κάμερες, ενώ όλα τα υπόλοιπα ματς με δύο κάμερες. Μέχρι σήμερα αρκετές μεταδόσεις του National γίνονταν ακόμη και με μία μόνο κάμερα, γεγονός που δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα εμπορικής αξιοποίησης.

Η ομοσπονδία θέλει επίσης να αξιοποιήσει ειδικές ημερομηνίες μέσα στη σεζόν, ακόμη και διακοπές εθνικών ομάδων, ώστε η Ligue 3 να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή χωρίς ανταγωνισμό από Ligue 1 και Ligue 2.

Challenge προπονητών αντί VAR και νέο οικονομικό μοντέλο

Η πιο εντυπωσιακή καινοτομία αφορά το λεγόμενο Football Video Support, μια ελαφρύτερη εκδοχή του VAR. Οι προπονητές θα έχουν δικαίωμα δύο challenges ανά αγώνα για φάσεις που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του VAR.

Η Ligue 3 γίνεται έτσι η πρώτη διοργάνωση στη Γαλλία που δοκιμάζει επίσημα τέτοιο σύστημα. Παράλληλα θα υπάρχει υποχρεωτικά και τέταρτος διαιτητής σε όλα τα παιχνίδια.

Η γαλλική ομοσπονδία είχε εξετάσει ακόμη και προσωρινές αποβολές παικτών, όμως η σχετική πρόταση δεν προχώρησε από το IFAB. Από τη σεζόν 2027-28 θα εφαρμοστεί και αυστηρό οικονομικό πλαίσιο. Όλοι οι σύλλογοι θα υπάγονται στον έλεγχο της DNCG, της αυστηρής οικονομικής εποπτικής αρχής του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Θα μπουν επίσης όρια αναλογίας μισθολογικού κόστους προς έσοδα. Το όριο θα είναι 60% το 2027-28, θα πέσει στο 50% το 2028-29 και στο 40% από το 2029-30. Όσες ομάδες το ξεπερνούν θα πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης, ένα μοντέλο που θυμίζει luxury tax αμερικανικών πρωταθλημάτων.

Ταυτόχρονα, οι ομάδες θα υποχρεωθούν να λειτουργούν με εμπορική εταιρική μορφή, ενώ θα υπάρξει και περιορισμός 20 ποδοσφαιριστών με ομοσπονδιακά επαγγελματικά συμβόλαια. Οι ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών και όσοι προέρχονται από τις τοπικές ακαδημίες δεν θα υπολογίζονται στο όριο, καθώς η ομοσπονδία θέλει να ενισχύσει την ανάπτυξη νεαρών Γάλλων παικτών.

Περισσότερα χρήματα και νέα ταυτότητα για το γαλλικό ποδόσφαιρο

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ligue 3 για τη σεζόν 2026-27 θα φτάσει τα 12,3 εκατ. ευρώ, με το 70% να κατευθύνεται απευθείας στους συλλόγους. Οι ομάδες θα μπορούν να λάβουν έως και 450.000 ευρώ σε επιχορηγήσεις και ενισχύσεις μετακινήσεων, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη σημερινή οικονομική στήριξη του National.

Παράλληλα, από το 2027-28 θα καταργηθούν σταδιακά οι συνθετικοί χλοοτάπητες, με υποχρεωτική χρήση φυσικού ή υβριδικού χόρτου. Η ομοσπονδία παρουσίασε και νέο λογότυπο για τη Ligue 3, ενώ δημιουργήθηκε και νέο τρόπαιο με την ονομασία «Trophée de France».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ψηφιακή στρατηγική. Η ομοσπονδία συμφώνησε με ήδη υπάρχουσα ανεξάρτητη σελίδα φίλων του National στο Instagram, με περισσότερους από 50.000 ακολούθους, ώστε να μετατραπεί στον επίσημο λογαριασμό της Ligue 3 από τη νέα σεζόν.

Η Γαλλία επιχειρεί ουσιαστικά να μετατρέψει την τρίτη κατηγορία από ημιεπαγγελματικό «παρκάρισμα» συλλόγων σε τηλεοπτικό, εμπορικό και αναπτυξιακό προϊόν. Και αν το πείραμα πετύχει, δύσκολα θα μείνει μόνο στη Ligue 3. Οι Γάλλοι, άλλωστε, έχουν παράδοση στο να χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο σαν πεδίο δοκιμών πριν από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρώπη.

Follow_Μιντιάρχη 👈