Πλακιάς σε Αυγερινό: «Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή»

Ανάρτηση έκανε ο Νίκος Πλακιάς μετά την ανακοίνωση του Θανάση Αυγερινού ότι εντάσσεται στο υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα», σημείωσε με δεικτικό τρόπο ο Νίκος Πλακιάς στον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά κάτω από την ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού στο Χ:

«Αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι .

Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα.

Νομίζω η Μαρία ξέρει για ρώτα την λίγο.

Σπασιμπο σύντροφε».

Θα είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το οριστικό ίσως τέλος της Μεταπολίτευσης και του δι(στην ουσία μονο-)κομματισμού των «επαγγελματιών» πολιτικών, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και τα ταπεινωτικά μνημόνια. Για πρώτη φορά επιχειρείται η… https://t.co/Uk6hc3dml7 — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) May 14, 2026

Πηγή: newsit.gr