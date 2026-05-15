Κουκ: «Ο Ηρακλής είναι ομάδα που θέλει να κερδίζει - Ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται»

Ο Τάσος Κουκ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ηρακλή και δεν έκρυψε την χαρά του που θα αγωνιστεί στους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ιστοσελίδα του Ηρακλή:

Για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του: «Αισθάνομαι θαυμάσια για την ευκαιρία που μου δίνεται να παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα, απ’ όπου κατάγομαι εγώ και μέλη της οικογένειάς μου. Δεν είμαι μόνο ενθουσιασμένος γι’ αυτό που έρχεται, αλλά και για το γεγονός ότι η οικογένειά μου θα απολαύσει αυτή την εμπειρία μαζί μου. Είναι κάτι για το οποίο ανυπομονώ τόσο εγώ όσο κι εκείνη».

Για τους λόγους που επέλεξε τον Ηρακλή: «Αποφάσισα να παίξω για τον Ηρακλή, διότι το βλέπω ως μια εξαιρετική ευκαιρία να αναπτυχθώ και να βελτιωθώ ως παίκτης, μέσα κι έξω από το γήπεδο, συμμετέχοντας σ’ ένα πρόγραμμα και παίζοντας σε μια ομάδα, που έχει κερδίσει τον σεβασμό και θέλει να κερδίζει. Μια ομάδα που διαθέτει ένα επιτελείο, με πολύ καλούς χαρακτήρες και το βλέπω ως το ιδανικό περιβάλλον για να βελτιωθώ».

Για το ότι θα κάνει το ντεμπούτο του ως επαγγελματίας με τον Ηρακλή: «Μου δίνει μεγάλο κίνητρο το γεγονός ότι είμαι η πρώτη κίνηση της ομάδας για τη νέα σεζόν, για να δουλέψω ακόμη περισσότερο στην περίοδο της offseason και να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου ως παίκτης. Ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία».

Για την καθημερινή ομαδική προσπάεθια και την βελτίωση που πρέπει να είναι το ζητούμενο: «Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που θέλει να κερδίζει. Ο στόχος είναι να δείχνει αυτό τον χαρακτήρα, βασισμένο στη σκληρή δουλειά και το πάθος, που τον διακρίνει ως κλαμπ. Να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι ως ομάδα κι αυτό είναι κάτι, που μπορεί να μας οδηγήσει στην επιτυχία».

Για τον ρόλο του και τις επαφές του με τον Λούκιτς: «Μιλήσαμε δυο φορές με τον κόουτς. Αυτό που θέλει και περιμένει από μένα είναι να βοηθώ την ομάδα να κερδίζει. Να δείξω τις ικανότητές μου σαν combo guard κι όποτε χρειαστεί να είμαι ο ηγέτης της ομάδας».

Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του: «Είμαι ένας combo guard, με ώριμη νοοτροπία, που κατανοεί το μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με πάθος στην άμυνα πάνω στον προσωπικό μου αντίπαλο για να μπορέσω να τον σταματήσω. Έχω την ευχέρεια να αγωνιστώ ως point guard και ως shooting guard, να μοιράσω την μπάλα, να παίξω το σύστημα που πρέπει και να δημιουργήσω για τον εαυτό μου».

Το μήνυμά του στον κόσμο του Ηρακλή: «Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τον Ηρακλή. Έρχομαι έτοιμος να δουλέψω, να είμαι ανταγωνιστικός και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά σας, παιδιά και να σας κάνω υπερήφανους, που υποστηρίζετε την ομάδα».