Παναθηναϊκός: Οστικό οίδημα ο Φαρίντ, εκτός με τη Μύκονο και ο Ναν

Ο Κένεθ Φαρίντ ταλαιπωρείται από ένα οστικό οίδημα και βρίσκεται στα «πιτς». Εκτός δωδεκάδας κόντρα στη Μύκονο Betsson και ο Κέντρικ Ναν.

Οι «πράσινοι» μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στρέφονται στα ελληνικά πλέι οφ και την πρεμιέρα τους απέναντι στην ομάδα από το νησί των ανέμων.

Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν από το τζάμπολ, ο Κένεθ Φαρίντ υπέστη οστικό οίδημα στο Game 5 της Ισπανίας. Ο Αμερικανός σέντερ δέχτηκε ένα χτύπημα στο πέμπτο ματς της σειράς και οι εξετάσεις που έκανε στο «ΥΓΕΙΑ» έδειξαν το πρόβλημα. Έτσι, ο "Manimal" ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.

Από εκεί και πέρα, από την αναμέτρηση με τη Μύκονο θα απουσιάσει και ο Κέντρικ Ναν. Ο σούτινγκ γκαρντ του «τριφυλλιού» ταλαιπωρείται από έναν σπασμό στον αυχένα, ο οποίος δεν δείχνει να είναι σοβαρός. Παρ' όλα αυτά, δεν θα αγωνιστεί στο ματς του "Telekom Center" για να προφυλαχθεί.