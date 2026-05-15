«Ενδιαφέρεται για τον Ουάσινγκτον η Μπάγερν Μονάχου»

Η Μπάγερν έχει ξεκινήσει το χτίσιμο για την νέα χρονιά, και σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρεται για την απόκτηση του γκαρντ της Παρτίζαν, Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Δημοσιεύματα επίσης αναφέρουν πως η Παρτίζαν βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Κάιλ Άλμαν, ενώ όπως λέγεται ενδιαφέρεται και τον Αρμόνι Μπρουκς, οι οποίοι προορίζονται για αντικαταστάτες του πρώην ΝΒΑer.

Ο Ουάσινγκτον την φετινή χρονιά αγωνίστηκε σε 23 αγώνες στην Euroleague, με 14.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ στην Αδριατική Λίγκα σκοράρει 21.7 πόντους.