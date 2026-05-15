Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Οζγκιούρ Φερχάτ από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης, Οζγκιούρ Φερχάτ, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η επιστολή του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15.05.2026) στην Ολομέλεια από τον προεδρεύοντα.

Μετά την αποχώρηση του Οζγκιούρ Φερχάτ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί πλέον 11 βουλευτές, από 12 που είχε μέχρι σήμερα.

Η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ροδόπης φαίνεται να ανοίγει νέο κύκλο κινήσεων στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, ενόψει των ευρύτερων διεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της επανεμφάνισης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

