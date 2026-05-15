Κίνα και FIFA έκλεισαν τη συμφωνία της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ 2026

Η κρατική τηλεόραση της Κίνας εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η FIFA απέφυγε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επικοινωνιακούς κινδύνους ενόψει Μουντιάλ 2026. Η China Media Group, ο κρατικός κινεζικός μιντιακός κολοσσός που ελέγχει και το CCTV, ανακοίνωσε επίσημα συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων 2026 και 2030 στους άνδρες, αλλά και των διοργανώσεων γυναικών το 2027 και το 2031.

Η συμφωνία έκλεισε κυριολεκτικά στο παρά πέντε. Απέμενε λιγότερος από ένας μήνας για την έναρξη του Μουντιάλ στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά και μέχρι πρότινος δεν υπήρχε οριστικό deal για την κινεζική αγορά, κάτι σχεδόν αδιανόητο με βάση όσα συνέβαιναν στις προηγούμενες διοργανώσεις. Παραδοσιακά, το CCTV είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα πολλούς μήνες πριν από την έναρξη των τουρνουά, έχοντας ήδη ξεκινήσει καμπάνιες, χορηγικές ενεργοποιήσεις και τηλεοπτική προώθηση.

Η μεγαλύτερη αγορά φιλάθλων στον κόσμο

Η σημασία της κινεζικής αγοράς για τη FIFA είναι τεράστια. Υπολογίζεται ότι περίπου 200 εκατομμύρια φίλαθλοι στην Κίνα παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αριθμός που μετατρέπει τη χώρα σε μία από τις πιο κρίσιμες αγορές τηλεοπτικών δικαιωμάτων παγκοσμίως, παρότι η εθνική ανδρών έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, το 2002.

Το πακέτο που εξασφάλισε η CMG περιλαμβάνει αποκλειστικά δικαιώματα ελεύθερης και συνδρομητικής τηλεόρασης, αλλά και online και mobile μετάδοσης στην ηπειρωτική Κίνα. Δεν ανακοινώθηκαν επίσημα οικονομικά στοιχεία, ωστόσο το κρατικό μέσο The Paper υποστήριξε ότι μόνο τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2026 κόστισαν περίπου 60 εκατ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν 53 εκατ. ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία.

Η FIFA απέφυγε επίσης να δημοσιοποιήσει οικονομικά δεδομένα, ωστόσο στη σχετική ανακοίνωση ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, Ματίας Γκραφστρόμ, χαρακτήρισε την κινεζική αγορά «εξαιρετικά σημαντική για την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα», συνδέοντας μάλιστα τη συμφωνία και με τη στρατηγική ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών στην Κίνα.

Η μάχη της ψηφιακής διανομής και οι streaming πλατφόρμες

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην κλασική τηλεοπτική μετάδοση αλλά κυρίως στη διανομή μέσω streaming και mobile πλατφορμών. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, το CCTV ήδη συζητά συμφωνία διανομής με τη Migu, τη streaming υπηρεσία της China Mobile.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Στο Μουντιάλ 2018, το CCTV είχε παραχωρήσει sublicensing δικαιώματα στις Migu και Youku του ομίλου Alibaba, ανοίγοντας για πρώτη φορά την πόρτα στις ψηφιακές πλατφόρμες για live μετάδοση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το 2022, η διανομή επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο, με συμμετοχή των Migu, Douyin αλλά και περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Πρακτικά, η FIFA συνεχίζει να χτίζει ένα υβριδικό μοντέλο διανομής στην Ασία, όπου η παραδοσιακή τηλεόραση παραμένει ισχυρή αλλά η πραγματική μάχη διεξάγεται πλέον στο mobile consumption και στις streaming εφαρμογές. Και εκεί η κινεζική αγορά λειτουργεί σαν παγκόσμιο εργαστήριο. Οι αριθμοί χρήσης σε πλατφόρμες τύπου Douyin και Migu ξεπερνούν κάθε δυτικό μέτρο σύγκρισης.

Η FIFA έκλεισε ήδη 175 αγορές

Η FIFA ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τηλεοπτικές συμφωνίες σε περισσότερες από 175 χώρες και περιοχές ενόψει του Μουντιάλ 2026. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις σε κάποιες κρίσιμες αγορές παραμένουν ανοικτές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Ινδία.

Η περίπτωση της Κίνας, πάντως, είχε διαφορετικό βάρος. Μια διοργάνωση χωρίς πλήρη κινεζική τηλεοπτική κάλυψη θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα όχι μόνο οικονομικά αλλά και επικοινωνιακά για τη FIFA, ειδικά σε μια περίοδο όπου το παγκόσμιο ποδόσφαιρο επενδύει όλο και περισσότερο στην ασιατική αγορά.

Η είδηση της συμφωνίας έγινε αμέσως viral στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, συγκεντρώνοντας πάνω από 27 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 45 λεπτά. Πολλοί φίλαθλοι εξέφρασαν δημόσια ανακούφιση ότι τελικά θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν κανονικά τα δύο επόμενα Μουντιάλ.

Και κάπου εκεί φαίνεται ξανά η πραγματική αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι η πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές, η πολιτική επιρροή, η τεχνολογική διανομή και το ποιος ελέγχει το μεγαλύτερο αθλητικό προϊόν του πλανήτη σε μια εποχή που η τηλεόραση μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε πλατφόρμα δεδομένων και streaming.

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