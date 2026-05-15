Προμηθέας για την πώληση Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ: «Ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή»

Ο Προμηθέας αποχαιρέτησε τον Νάσο Μπαζίνα, ανακοινώνοντας και από τη μεριά του τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε δικό του τον 22χρονο διεθνή γκαρντ καταβάλλοντας ένα ποσό της τάξης των 700 χιλιάδων ευρώ στον Προμηθέα, με την πατρινή ΚΑΕ να ευχαριστεί τον Μπαζίνα για όσα πρόσφερε στον σύλλογο και να εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτή την εξέλιξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα: «Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την μεταγραφή του Νάσου Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ, σε μια ιδιαίτερη στιγμή, τόσο για τον ίδιο και το Σύλλογό μας καθώς και για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που ενισχύεται με έναν εκ των πιο ταλαντούχων και ποιοτικών Ελλήνων παικτών.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή για την καριέρα του Νάσου, καθώς πρόκειται για ένα παιδί, που εντάχθηκε στην μπασκετική μας οικογένεια και το πρόγραμμα ”ΝΟΥΣ”, σε ηλικία μόλις 14 ετών και τον είδαμε να μεγαλώνει μαζί μας, περνώντας από όλα τα στάδια, μέχρι να καταξιωθεί. Από πολύ μικρή ηλικία ξεχώρισε για το ταλέντο του και το ήθος του και γρήγορα ανταμείφθηκε, παίρνοντας λεπτά συμμετοχής με την ανδρική μας σε Ελλάδα και Ευρώπη, μόλις από τα 15 του χρόνια.

Παράλληλα, σε επίπεδο υποδομών κατέκτησε μετάλλια σε Παίδες και Εφήβους, ενώ οι επιδόσεις του με την ομάδα μας αποτέλεσαν το ”διαβατήριο” για εκείνον, ώστε να γίνει μέλος των μικρών εθνικών ομάδων, με τις οποίες επίσης είχε επιτυχίες και κέρδισε μετάλλια, όντας βασικό τους γρανάζι. Τη σεζόν 2022-23 παραχωρήθηκε δανεικός στον ΑΟ Αγρινίου και μετά την επιστροφή του έγινε βασικός μέλος του rotation στην ανδρική μας ομάδα.

Οι πολύ καλές του εμφανίσεις και η συνεχόμενη βελτίωσή του οδήγησαν στην κλήση του στην εθνική ανδρών το καλοκαίρι του 2025, με τον Νάσο να γίνεται ο πρώτος πατρινός αθλητής έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, που κατέγραψε συμμετοχές με την ”γαλανόλευκη”. Τη σεζόν 2025-26, μάλιστα, έγινε και αρχηγός του Προμηθέα, όντας ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας μας στα μεγάλα σαλόνια, που παίρνει το ”περιβραχιόνιο” και ο πρώτος που το καταφέρνει, προερχόμενος από την Ακαδημία μας.

Ως Προμηθέας, νιώθουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, βλέποντας παιδιά που προέρχονται από την Ακαδημία μας να προοδεύουν και να πραγματοποιούν μεγάλα βήματα στην καριέρα τους. Αποτελεί μια επιβράβευση του αναπτυξιακού μας πλάνου, που λειτουργεί σε κορυφαία πρότυπα και θα συνεχίσει να το κάνει στην πορεία των χρόνων.

Πατώντας πάνω σε αυτές τις αρχές, η ομάδα μας θα συνεχίσει να υπηρετεί το ίδιο πλάνο και την ίδια φιλοσοφία, με ζητούμενο την παραγωγή και άλλων παικτών, που θα ακολουθήσουν παρεμφερή διαδρομή με τον Νάσο Μπαζίνα. Η δεκαετής του παρουσία στον σύλλογο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πρότυπο για τους νεαρούς αθλητές των ακαδημιών μας, αφήνοντας μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.

Νάσο, ευχαριστούμε για τις υπέροχες αναμνήσεις, Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου και να κατακτήσεις όλες τις κορυφές».