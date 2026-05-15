Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Δείτε αν είστε δικαιούχοι

Αναρτήθηκαν σήμερα (15.5.2026), οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων 2026 – 2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στη σελίδα της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από αύριο Σάββατο (16.5.2026) και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα (18.5.2026) και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Πηγή: newsit.gr