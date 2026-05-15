Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι οκτώ κατηγορούμενοι για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για την ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα. Οι οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για σωρεία κακουργηματικών πράξεων.

Οι πιο σοβαρές κατηγορίες είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας.

Το χρονικό της ληστείας

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, όταν δύο από τους δράστες εισέβαλαν στο υποκατάστημα στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Με την εντολή «Πέστε όλοι κάτω», τρομοκρατημένοι οι τρεις υπάλληλοι και οι δύο πελάτες βρέθηκαν κάτω από την απειλή όπλων, ενώ ο ένας από τους ληστές, οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ, τους επέβλεπε.

Ο δεύτερος δράστης, επίσης με την απειλή όπλου οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο φαίνεται πως «σήκωσαν» περίπου 200.000 ευρώ.

Έπειτα από 20 λεπτά και λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία ένας τρίτος από την ομάδα των ληστών κατέφτασε στην είσοδο της τράπεζας, και κραδαίνοντας ένα γεμάτο καλάσνικοφ κρατούσε τις πόρτες ανοιχτές προκειμένου να διαφύγουν οι συνεργοί του.

Όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε μπήκαν σε ΙΧ όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός και διέφυγαν προς τη Λιβαδειά.

Πηγή: cnn.gr