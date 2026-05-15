Νύξη σε Χατζόπουλο-Τσαλόπουλο για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ!

Πιέσεις προς τους δύο ισχυρούς άνδρες να αναλάβουν το πιο εμπορικό άθλημα του ΑΣ που βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή.

Το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας του.

Μετά τους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκός, όπου η ομάδα τα έδωσε όλα αλλά τελικά ηττήθηκε από τον – όπως αποδείχθηκε – ανώτερο αντίπαλο, δεν έχει γίνει καμία κίνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Την ίδια στιγμή, οι άμεσοι ανταγωνιστές έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους με παίκτες υψηλής ποιότητας.

Η δήλωση του προέδρου του ΤΑΑ ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνου Παϊσιάδης, πριν από μερικούς μήνες στη ΓΣ μόνο τυχαία δεν ήταν, όταν είχε επισημάνει ότι «δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα» για το ασπρόμαυρο βόλεϊ, υπονοώντας πως χωρίς επενδυτή το τμήμα θα μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τα ποσά που δαπανούν οι ομάδες της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ασκούνται πιέσεις προς τους Θανάση Χατζόπουλο και Αντώνη Τσαλόπουλο να αναλάβουν το τμήμα.

Ωστόσο, φαίνεται πως η πρόθεσή τους είναι να εμπλακούν μόνο μέσω του ΑΣ και όχι να το αναλάβουν οι ίδιοι αποκλειστικά.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι Χατζόπουλος, Τσαλόπουλος – αλλά και ο Τριλυράκης – αποτέλεσαν τη σανίδα σωτηρίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από το 2020 έως την ανάληψη από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, σώζοντας ουσιαστικά το τμήμα από τον… γκρεμό και οδηγώντας το σε οικονομική εξυγίανση με παράλληλα πολύ καλές εμφανίσεις στο παρκέ.

Επιπλέον, ο Τσαλόπουλος είχε αποτελέσει στο παρελθόν τον βασικό χρηματοδότη της πετοσφαίρισης, κατακτώντας πρωταθλήματα και κύπελλα με ρόστερ γεμάτο αθλητές αναγνωρισμένης αξίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς το τμήμα βόλεϊ έχει μείνει ήδη αρκετά πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

