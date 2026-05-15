Γιασικεβίτσιους: «Μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός - Μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ενόψει του Final-Four ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί αλλά τόνισε πως με την σωστή νοοτροπία η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τους πάντες.

Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να περάσει από την Ζαλγκίρις Κάουνας και έτσι έχει μπροστά της τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό για το Final-Four της Euroleague.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε δηλώσεις του ενόψει του μεγάλου αγώνα τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι το μεγάλο φαβορί αλλά ξεκαθάρισε πως με την σωστή νοοτροπία η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τους πάντες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ενόψει του Final-Four:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final-Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά.

Κάθε σεζόν, πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα play-offs, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση.

Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της Ευρωλίγκας. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδο σου».