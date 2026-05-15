«Συμφώνησαν Ρεάλ Μαδρίτης και Γιούρτσεβεν, μένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις»

Ρεάλ Μαδρίτης και Όμερ Γιούρτσεβεν συμφώνησαν σε όλα και μένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή σύμφωνα με την «AS».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το «BasketNews», ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Όμερ Γιούρτσεβεν για να ενταχθεί στο ρόστερ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η «AS» αναφέρει πως οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και πλέον μένει να περάσει ο Τούρκος σέντερ τις ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Γιούρτσεβεν φέτος φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR (6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ και 0,6 μπλοκ στην Euroleague), αγωνίστηκε με τους Ριο Γκράντε Βάλει Βάιπερ στην G-League (23 πόντοι, 13,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 2,3 μπλολ) και πέρασε και από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (3,8 πόντοι, 3,3 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 0,1 μπλοκ).