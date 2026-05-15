MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Συμφώνησαν Ρεάλ Μαδρίτης και Γιούρτσεβεν, μένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ρεάλ Μαδρίτης και Όμερ Γιούρτσεβεν συμφώνησαν σε όλα και μένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή σύμφωνα με την «AS».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το «BasketNews», ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Όμερ Γιούρτσεβεν για να ενταχθεί στο ρόστερ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η «AS» αναφέρει πως οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και πλέον μένει να περάσει ο Τούρκος σέντερ τις ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Γιούρτσεβεν φέτος φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR (6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ και 0,6 μπλοκ στην Euroleague), αγωνίστηκε με τους Ριο Γκράντε Βάλει Βάιπερ στην G-League (23 πόντοι, 13,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 2,3 μπλολ) και πέρασε και από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (3,8 πόντοι, 3,3 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 0,1 μπλοκ).

«Συμφώνησαν Ρεάλ Μαδρίτης και Γιούρτσεβεν, μένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις»