«Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιούρτσεβεν η Ρεάλ»

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται κοντά στο να προσθέσει στο ρόστερ της τον Όμερ Γιούρτσεβεν μέχρι το φινάλε της σεζόν, σύμφωνα με το «BasketNews».

Το «BasketNews» αναφέρει πως η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Όμερ Γιούρτσεβεν. Αν το deal ολοκληρωθεί, ο Τόυρκος σέντερ θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν στην «Βασίλισσα», βοηθώντας την στα play-offs του ισπανικού πρωταθλήματος. Και αυτό γιατί δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague.

Σημειώνεται πως η Ρεάλ είδε τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν να τραυματίζονται και έτσι έχει μείνει μόνο με τον Ουσμάν Γκαρούμπα στο «5».

Θυμίζουμε πως ο Γιούρτσεβεν ξεκίνησε την σεζόν με τον Παναθηναϊκό AKTOR και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην G-League και στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Με το «τριφύλλι» στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 0,6 μπλοκ σε 19 ματς, στην G- League σε τρία παιχνίδια είχε 23 πόντους, 13,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 2,3 μπλοκ, ενώ με τους «Πολεμιστές» σε εννέα ματς μέτρησε 3,8 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 9 αγώνες.