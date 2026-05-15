GM Βαλένθια: «Μιλάμε με την Euroleague για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εισιτήρια για το Final-Four»

Η Βαλένθια κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Final-Four της Αθήνας και τώρα έχουν μπροστά τους τον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρήτς (22/5).

Ο GM των «Νυχτερίδων», Ενρίκ Καρμπονέλ, μίλησε στο «Radio Marca Valencia» και έκανε γνωστό πως η ομάδα βρίσκεται σε επαφές με την Euroleague για να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια για το Φ4.

«Ζήσαμε κάτι εντυπωσιακό. Μιλάμε με την Euroleague για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εισιτήρια. Όταν μάθουμε πόσα εισιτήρια έχουμε στη διάθεσή μας, θα το ανακοινώσουμε» δήλωσε.