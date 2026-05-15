Το «Ευχαριστώ» του Καρντένας στο Περιστέρι Betsson (pic)

Ο Άλβαρο Καρντένας αποχαιρέτησε στα ελληνικά το Περιστέρι Betsson, στο οποίο αγωνίστηκε ως δανεικός από την Βαλένθια.

Ο Άλβαρο Καρντένας αγωνίστηκε φέτος στο Περιστέρι Betsson ως δανεικός από την Βαλένθια και ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας, έχοντας 10,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ στο πρωτάθληα και 12,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ στην Ευρώπη.

Βοήθησε το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου να τερματίσει έκτο στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, ενώ έφτασε και μέχρι τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Ο δανεισμός του Ισπανού ολοκληρώθηκε και έτσι θα επιστρέψει στην Βαλένθια. Μάλιστα, αποχαιρέτησε στα ελληνικά την ομάδα του Περιστερίου, γράφοντας «Ευχαριστώ» στα social media και δημοσιεύοντας αρκετές φωτογραφίες.