Συγκλονίζει η γειτόνισσα που βρήκε τον μικρό Άγγελο: «Του έκανα ΚΑΡΠΑ, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι»

Αδιανόητα τα όσα συνεχίζουν και έρχονται στο φως για την υπόθεση κακοποίησης του μικρού Άγγελου από την μητέρα και τον πατριό του, με την υπόθεση να συνεχίζεται σήμερα (15.05.2026) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για 4η ημέρα.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με την κατάθεση της 19χρονης που έσπευσε πρώτη στο σπίτι – κολαστήριο του Ηρακλείου, βρίσκοντας τον 3χρονο Άγγελο σε τραγική κατάσταση μετά την σφοδρή κακοποίησή του.

Η νεαρή κοπέλα περιέγραψε βήμα – βήμα όλα όσα είδε και έζησε εκείνο το μοιραίο πρωινό, λέγοντας πως βρήκε τον μικρό Άγγελο λιπόθυμο στον καναπέ και γρήγορα προχώρησε σε ΚΑΡΠΑ για να τον συνεφέρει. Αν και το παιδί αντέδρασε αρχικά, άνοιξε τα μάτια του και ξέσπασε σε κλάματα, στη συνέχεια λιποθύμησε ξανά.

«Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: “Άγγελε ξύπνα!”. Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ», περιέγραψε αρχικά καταθέτοντας πως ο 45χρονος της είπε ότι το παιδί έπεσε και χτύπησε στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα του δεν ήταν εκεί.

«Του είπα “Άγγελε, είσαι καλά;” Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα. Του είπα αυτό δεν λειτουργεί. Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι όταν έφτασε η μητέρα, «είχε κομπλάρει» και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο 45χρονος εκείνη τη στιγμή κινούνταν έντονα μέσα στον χώρο, φωνάζοντας και λέγοντας “φέρε ρούχα να το πάμε στο νοσοκομείο”.

Στη συνέχεια, όπως είπε, έφτασε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ζήτησαν μια κουβέρτα, καθώς το παιδί ήταν παγωμένο. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα δεν αντέδρασε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

«Όταν πήγα στο σπίτι το επίμαχο πρωινό, είδα ξεραμένο αίμα στη μύτη του παιδιού και μια τεράστια γρατζουνιά στην πλάτη του», κατέθεσε συγκλονίζοντας για την σφοδρή κακοποίηση που υπέστη αυτό το παιδί.

Η μάρτυρας περιέγραψε ακόμα πως είχε ακούσει την μητέρα και τον σύντροφό της να μαλώνουν τον Άγγελο χωρίς όμως να ακούν κάτι ανησυχητικό που θα μπορούσε να παραπέμψει στην συστηματική κακοποίηση που βίωνε.

«Πήγα στο σπίτι τους γιατί έκανα παρέα με την κόρη του 45χρονου. Γνώρισα και τον Άγγελο. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι. Έβλεπα όμως τον Άγγελο στη γειτονιά ή στο πάρκο. Το παιδάκι ήταν πολύ χαρούμενο. Έβγαινε κάποιες φορές έξω και φώναζε: “γεια! Τι κάνεις;”. Είχα ακούσει και τους δύο να μαλώνουν το παιδί, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό… Το παιδάκι κάποιες φορές έκλαιγε, περισσότερο από γκρίνια, όχι από πόνο», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

