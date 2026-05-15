Καρντινάλε: «Δεν είναι βιώσιμη η Euroleague - Οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι να συνεργαστούν με το NBA»

Ο Τζέρι Καρντινάλε σε δηλώσεις του τόνισε πως η Euroleague δεν είναι βιώσιμη και ότι πρέπει οι κορυφαίες ομάδες του ποδοσφαίρου να συνεργαστούν με το ΝΒΑ.

Ο Τζέρι Καρντινάλε, ο οποίος είναι ιδρυτής και managing partner στην RedBird Capital Partners, μίλησε για την κατάσταση του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε δηλώσεις του.

Τόνισε πως το μοντέλο της Euroleague δεν είναι βιώσιμο και ότι οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι πρέπει να συνεργαστούν με το ΝΒΑ. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως αυτό είναι που θέλει να κάνει με την Μίλαν.

Μιλώντας στο «La Gazzetta dello Sport» δήλωσε: «Οι μέρες της Dream Team με τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Μάτζικ Τζόνσον και τον Λάρι Μπερντ έχουν περάσει. Πολλοί πρόσφατοι MVPs του ΝΒΑ είναι Ευρωπαίοι. Η Ευρώπη έχει γίνει γίγαντας στο μπάσκετ.

Η Euroleague υπάρχει 26 χρόνια και οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν κέρδος. Δεν είναι βιώσιμη.

Πιστεύω πως οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες ποδοσφαίρου πρέπει να συνεργαστούν με το ΝΒΑ. Και αυτό θέλω να κάνω με την Μίλαν.

Ο στόχος είναι να μεγαλώσουμε το brand της Μίλαν, να προσφέρουμε ευκαιρίες στους οπαδούς και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την οικονομική μας κατάσταση. Είναι όλα μέρος ενός οικοσυστήματος που όλοι επωφελούνται ο ένας από τον άλλον».