Tο νέο AION UT σε Golden Hall και Mediterranean Cosmos

Η πιο φρέσκια πρόταση ηλεκτροκίνησης της AION εκτίθεται στην καρδιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η GAC AION φέρνει το νέο AION UT στο Golden Hall στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της χρονιάς.

Για όλο τον Μάιο και τον Ιούνιο, το νέο ηλεκτρικό compact hatchback της AION θα εκτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα των πόλεων, τοποθετώντας το μοντέλο στο επίκεντρο της σύγχρονης αστικής εμπειρίας.

Η παρουσία του τόσο στο Golden Hall όσο και στο Mediterranean Cosmos ενισχύει τον lifestyle και urban χαρακτήρα του AION UT, μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδέεται άμεσα με το design, την τεχνολογία και τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Το AION UT είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι σχεδιάστηκε με ευρωπαϊκή λογική και ξεκάθαρη στόχευση στη νέα γενιά ηλεκτροκίνησης. Μ ε compact διαστάσεις, δυναμική fastback αισθητική και ιδιαίτερη φωτεινή υπογραφή, καταφέρνει να ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές.

Παράλληλα, η πρακτικότητα αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά του σημεία. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.750 mm, οι κορυφαίοι χώροι για την κατηγορία, τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων δημιουργούν ένα ηλεκτρικό hatchback που ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες της καθημερινής ζωής.

Το AION UT αποδίδει 204 PS, διαθέτει μπαταρία 60 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ η ταχεία φόρτιση 30-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά.

Η ψηφιακή εμπειρία στην καμπίνα κινείται επίσης σε πολύ σύγχρονο επίπεδο, με κεντρική οθόνη 14,6”, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, Apple CarPlay και Android Auto, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην ευχρηστία και τη συνδεσιμότητα.

Η παρουσία του AION UT στα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα της χώρας, εντάσσεται στη στρατηγική της μάρκας για πιο άμεση επαφή και γνωριμία με το κοινό, έξω από το παραδοσιακό περιβάλλον μιας έκθεσης αυτοκινήτου.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δείχνει ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση που ακολουθεί πλέον η AION: ηλεκτρικά αυτοκίνητα με σύγχρονο design, υψηλή τεχνολογία και προσιτή προσέγγιση στην καθημερινή μετακίνηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του μοντέλου, εξειδικευμένα στελέχη της AION θα βρίσκονται στους χώρους των εμπορικών κέντρων, παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με το αυτοκίνητο, τις διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού και τις δυνατότητες παραγγελίας (Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00 – 20:00 και Σάββατο: 11:00 – 19:00).

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί επίσης να επισκεφθεί το showroom της GAC AION στη Νεαπόλεως 1, στο Μαρούσι, σε πολύ κοντινή απόσταση από το Golden Hall.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι στο Ηράκλειο Κρήτης μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το νέο AION UT στο Pop-up Store GAC AION Ηράκλειο Κρήτης, στη Λεωφόρο Ικάρου 48, ενισχύοντας την παρουσία της μάρκας και εκτός Αθηνών, μέσα από σύγχρονους χώρους που εκφράζουν τον urban και τεχνολογικό χαρακτήρα της AION.

Το νέο AION UT είναι ήδη διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, με τιμή από 22.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».