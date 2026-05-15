Ανοιχτοί επαναληπτικοί στη Γλασκώβη για άνοδο σε Πρέμιερ και Α’ Σκωτίας

Επαναληπτικός ημιτελικός ανάμεσα στην Πάρτικ Θιστλ και την Ντανφέρμλιν για μια θέση στον τελικό των μπαράζ ανόδου στην Πρέμιερ Σκωτίας. Το πρώτο ματς έληξε 1-1. Την παραμονή στην Α’ κατηγορία αναζητά η Χάμιλτον στη ρεβάνς του τελικού με την Κλάιντ, ο οποίος επίσης ήρθε 1-1.

Οι 8/10 τελευταίες μονομαχίες της Πάρτικ Θιστλ με την Ντανφέρμλιν έληξαν με Under.

Στη 2η θέση της Τσάμπιονσιπ τερμάτισε η Πάρτικ Θιστλ, έχοντας υποστεί μόλις 4 ήττες σε 36 ματς. Τώρα, έρχεται από τέσσερις ισοπαλίες, με πιο πρόσφατη αυτήν της Τρίτης με την αποψινή της αντίπαλο, όπου το σκορ διαμορφώθηκε μέσα σε δύο λεπτά στο πρώτο μισάωρο. Οι 3/5 πιο πρόσφατοι εντός έδρας αγώνες της έληξαν ισόπαλοι. Η Ντανφέρμλιν από την πλευρά της τερμάτισε στην 4η θέση της Τσάμπιονσιπ και ως εκ τούτου έπαιξε με την 3η της βαθμολογίας, Άρμπροουθ. Νίκησε 1-0 στο α’ ματς, πήρε 0-0 στον επαναληπτικό και έφτασε στα ημιτελικά όπου αγωνίζεται τώρα. Στις 23 Μαΐου όμως έχει ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι μπροστά της, τον τελικό Κυπέλλου Σκωτίας με αντίπαλο τη Σέλτικ. Είναι αήττητη εδώ και 5 αγώνες, με τρεις ισοπαλίες στους τέσσερις τελευταίους, ενώ μετράει και 7 διαδοχικά Under. Το να μείνει ξανά στο «Χ» με την Πάρτικ είναι ένα αρκετά πιθανό ενδεχόμενο.

Στην 9η θέση της Α’ Σκωτίας κατετάγη η Χάμιλτον, απόρροια και της απόφασης της ομοσπονδίας για αφαίρεση 21 βαθμών από τη συγκομιδή της. Αν δεν υπήρχε η τιμωρία, θα είχε τερματίσει στην 3η θέση και θα μαχόταν για την άνοδο. Τώρα δίνει πλέι άουτ με την 3η της Β’ κατηγορίας, την Κλάιντ. Στο πρώτο ματς, της Τρίτης, προηγήθηκε στο 10’, δέχτηκε όμως την ισοφάριση πριν το ημίχρονο, στο πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι της στο οποίο σκόραραν και οι δύο ομάδες. Στα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της μετράει 3 νίκες και ισάριθμες ήττες. Η Κλάιντ απέκλεισε τη Σπάρτανς στα ημιτελικά των πλέι οφ, νικώντας την με 2-0 εντός και παίρνοντας 1-1 εκτός. Νίκησε μόνο στο 1 από τα 8 πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της (τρεις ισοπαλίες), ενώ απέναντι στη Χάμιλτον μετράει 8 διαδοχικά ματς χωρίς νίκη (7 ήττες).

Η Κλάιντ, η οποία έφερε τις περισσότερες εκτός έδρας ισοπαλίες στη Β’ Σκωτίας, σημείωσε και δέχτηκε πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό τερμάτων με τη Χάμιλτον της Α’ κατηγορίας. Ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος από το 90λεπτο για να καθοριστεί η ομάδα που θα παίζει του χρόνου στην Α’.

