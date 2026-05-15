Μουρ: «Να χτίσουμε κουλτούρα νικητή - Ξεχωριστός προπονητής ο Τρινκιέρι» (vid)

Ο Μπεν Μουρ προχώρησε σε δηλώσεις μετά την ανανέωση του συμβολαίου του και τόνισε πως θέλει να χτίσει κουλτούρα νικητή στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αυτή η σεζόν ήταν ξεχωριστή. Είχε πολλές μεταπτώσεις, πάνω και κάτω, αλλά ήταν μία ξεχωριστή χρονιά. Είναι καλό σημάδια και ανυπομονώ για την επόμενη χρονιά.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Είχαμε μία σεζόν που φτάσαμε μέχρι τον τελικό και δεν τα καταφέραμε τελικά. Ανυπομονώ τα επόμενα χρόνια να προσπαθήσουμε να χτίσουμε κάτι για να κερδίσουμε παιχνίδια και τρόπαια».

Για την αγαπημένη του στιγμή στην σεζόν: «Υπάρχουν τόσες πολλές. Νομίζω η νίκη εκτός έδρας κόντρα στην Μούρθια. Ήταν ξεχωριστή. Παλέψαμε, βρεθήκαμε πίσω στην τέταρτη περίοδο αλλά επιστρέψαμε και παλέψαμε για να κερδίσουμε. Νομίζω είναι η αγαπημένη μου στιγμή».

Για τους τελικούς: «Φυσικά. Ο πρώτος είναι φοβερή ανάμνηση. Ο δεύτερος ακόμα πονάει. Για πάντα θα πονάει».

Για το ματς κόντρα στην Μπραουνσβάιγκ: «Καλή ανάμνηση. Οι δύο βολές ήταν μεγάλες».

Για τους οπαδούς: «Είναι υπέροχοι. Δεν έχω δει οπαδούς να ταξιδεύουν έτσι. Κάποια εκτός έδρας ματς είναι σαν να παίζουμε εντός. Αυτό είναι ξεχωριστώ. Όταν κυκλοφορώ στην Θεσσαλονίκη βλέπω κόσμο, προσπαθεί να με ανεβάσει ψυχολογικά, με ρωτάνε αν θα επιστρέψω και τέτοια πράγματα. Είναι ωραίο».

Το μήνυμά του στους οπαδούς: «Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμάω τα όσα κάνετε. Εκτιμάω την στήριξη στην Θεσσαλονίκη. Ήσασταν καθοριστικοί για εμάς μέσα στην σεζόν και μας οδηγήσατε εκεί που φτάσαμε».

«Σίγουρα υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί. Ο τελικός ακόμα πονάει αλλά πιστεύω θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Μπορείς να χτίσεις μία κουλτούρα. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει, αλλά να χτίσουμε κουλτούρα νικητή».

Για τον Τρινκιέρι: «Ξέρω ότι είναι ξεχωριστός προπονητής. Ξέρει καλά το παιχνίδι. Το σημαντικότερο είναι ότι θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω περιμένει να γίνω καλύτερος σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Πιστεύω θα με βοηθήσει. Όταν μίλησα μαζί του, ήταν χαρούμενος που μένω εδώ. Είναι ενθουσιασμένος που είμαι στην ομάδα και πιστεύω ότι θα ταιριάξουμε καλά».

Για τον Μυστακίδη: «Ο νέος ιδιοκτήτης αναβαθμίζει σχεδόν τα πάντα. Σε κάθε τομέα τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα, στην ομάδα, στις εγκαταστάσεις. Νοιάζεται για τους παίκτες και τους οπαδούς».

Για την πρώτη ελληνική λέξη που έμαθε: «Καλημέρα».

Για το ελληνικό φαγητό: «Το λατρεύω γιατί στο Σικάγο έχει εξαιρετικό ελληνικό φαγητό, οπότε ήμουν εξοικειωμένος. Λατρεύω τον γύρο, το σουβλάκι. Μου αρέσουν όλα τα ελληνικά φαγητά, η σαλάτα είναι φοβερή, η πίτα».

Για το ότι του αρέσει να γράφει: «Μου αρέσει πολύ. Σπούδασα αγγλική φιλολογία, οπότε μου βγήκε φυσικά. Στο κολέγιο έγραφα πολύ. Η μαμά μου είχε σπουδάσει δημοσιογραφία. Ήταν πάντα συγγραφέας, πολύ δημιουργική. Έγραψε ποιήματα. Έχω ένα ποίημά της σε τατουάζ. Η μητέρα μου είναι εξαιρετική συγγραφέας. Πήρα και εγώ κάτι από αυτό. Μου αρέσει να γράφω λίγο. Ποιήματα, σημειώματα σε αγαπημένα πρόσωπα, τέτοια πράγματα. Ίσως γράψω κάτι για το μέλλον, αλλά αυτή η σεζόν είχε πολλά γεγονότα. Ήταν ρόλερ-κόστερ. Αλλά απολαμβάνεις περισσότερο τις καλύτερες στιγμές όταν υπάρχουν και δύσκολες. Οπότε ήταν όμορφα».