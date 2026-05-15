Παναθηναϊκός: Παρουσίασε το νέο premium lounge του «T-Center» (pics)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR την Παρασκευή (15/5) παρουσίασε το νέο premium lounge του «Telekom Center Athens».

Την Παρασκευή (15/5), μερικές ώρες πριν την αναμέτρηση με την Μύκονο Betsson, ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε το νέο premium lounge του «Telekom Center Athens».

Το κόστος ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου φτάνει τα 1.220 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα, το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 52 μέρες. Φυσικά, πρόκειται για μία πολύ σημαντική επένδυση στις εγκαταστάσεις, η οποία αναβαθμίζει την εμπειρία φιλοξενίας στο... σπίτι του «τριφυλλιού».

Σημειώνεται πως το νέο lounge θα έχει πολυχρηστικό χαρακτήρα, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως εστιατόριο, χώρος εκδηλώσεων αλλά και δεξιώσεων γάμων.

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί και από την Euroleague κατά την διάρκεια του Final-Four, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22-24 Μαΐου.

Δείτε τις φωτογραφίες: